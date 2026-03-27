Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ στο καθεστώς άρσης ακινησίας οχημάτων, εισάγοντας ένα πιο ευέλικτο και πλήρως ψηφιακό σύστημα για τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. και μοτοσικλετών. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την κυκλοφορία οχημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, με την καταβολή αναλογικών τελών, χωρίς την υποχρέωση πληρωμής για ολόκληρη τη χρονιά.

Η βασική διαφοροποίηση αφορά τον τρόπο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό για τους μήνες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους, με τη χρέωση να υπολογίζεται σε δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών. Κάθε μήνας αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ποσού, ενώ ακόμη και χρήση μικρότερη του μήνα λογίζεται ως πλήρης μήνας.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR, στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, όπου οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση, να εξοφλήσουν τα τέλη και να ολοκληρώσουν την άρση ακινησίας χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες. Το σύστημα προχωρά σε αυτόματους ελέγχους, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η εξόφληση των τελών.

Ο χρόνος κυκλοφορίας του οχήματος αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που κατατίθεται η αίτηση και όχι από την πληρωμή, γεγονός που απαιτεί προσοχή από τους ιδιοκτήτες ως προς τον χρόνο ενεργοποίησης. Μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη, το όχημα τίθεται αυτόματα σε ακινησία από το σύστημα, χωρίς να απαιτείται νέα ενέργεια από τον ιδιοκτήτη.

Σημαντικός περιορισμός είναι ότι η άρση ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά εντός του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θελήσει να επεκτείνει τη διάρκεια κυκλοφορίας πέρα από αυτή που έχει δηλώσει, θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο των ετήσιων τελών, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη πληρώσει.

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Εάν διαπιστωθεί ότι όχημα βρίσκεται σε κυκλοφορία ή στάθμευση σε δημόσιο χώρο ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, επιβάλλεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μαζί με πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στις 30.000 ευρώ και προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου απαιτείται η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω προσωποποιημένων ειδοποιήσεων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και η έγκριση είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η αίτηση.

Παράλληλα, όταν οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν κατατεθεί σε φυσική υπηρεσία, η άρση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, να υποβάλει αίτημα και να παραλάβει τα στοιχεία κυκλοφορίας, αφού προηγουμένως έχει εξοφλήσει τα τέλη και έχει ενεργό ασφαλιστήριο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις περιπτώσεις κληρονόμων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των τελών για το έτος θανάτου του ιδιοκτήτη, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπονται πρόσθετες επιβαρύνσεις. Επιπλέον, οφείλουν να δηλώσουν εκ νέου την ακινησία του οχήματος, εφόσον δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν.

Σε περιπτώσεις άρσης αναγκαστικής ακινησίας μέσα στο ίδιο έτος, τα τέλη πρέπει να καταβληθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Αν η προθεσμία δεν τηρηθεί, επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Ακόμη, σε περίπτωση πώλησης ή οριστικής διαγραφής του οχήματος, τα ετήσια τέλη καθίστανται άμεσα απαιτητά στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί αναλογικά. Παράλληλα, ποσά που έχουν καταβληθεί χωρίς να ολοκληρωθεί η άρση ακινησίας μέσα στο ίδιο έτος δεν επιστρέφονται.

Το νέο σύστημα επιχειρεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους οδηγούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τη χρήση των οχημάτων τους. Ωστόσο, η αυστηρότητα των ελέγχων και των προστίμων καθιστά αναγκαία τη σωστή ενημέρωση και την προσεκτική τήρηση των κανόνων, ώστε να αποφευχθούν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.