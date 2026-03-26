Το Radisson Hotel Group ολοκλήρωσε το 2025 με περισσότερες από 272 νέες συμφωνίες και ανοίγματα ξενοδοχείων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίος ξενοδοχειακός όμιλος με μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο σε στρατηγικές συνεργασίες με ιδιοκτήτες, ενώ αξιοποιεί τη δυναμική του για ακόμη πιο στοχευμένη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος διατήρησε το brand Radisson Blu ως το μεγαλύτερο στην upper-upscale κατηγορία στην Ευρώπη, με παρουσία σε 154 πόλεις. Παράλληλα, συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των resorts στην Ευρώπη, με τα Radisson Blu resorts να εκτείνονται σε 27 προορισμούς. Ο Όμιλος προχώρησε επίσης σε σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες, όπως το The Medlock, Radisson Blu Hotel στο στάδιο Etihad της Manchester City, η συνεργασία με το MIMCO Group για το έργο “The Butler” και με τη Byron Gestion για την υπογραφή του Radisson Hotel Cannes Seaside. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις του με υφιστάμενους συνεργάτες, με το 65% να διαθέτει περισσότερα από ένα ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Η βιωσιμότητα και η υπεύθυνη ανάπτυξη παραμένουν βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Radisson Hotel Group, όπως αποδεικνύεται και από τα δύο πρώτα ξενοδοχεία μηδενικού αποτυπώματος στον κλάδο: του Radisson Hotel Manchester City Centre και του Radisson RED Oslo City Centre, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως Verified Net Zero Hotels. Τα ξενοδοχεία αυτά θέτουν νέα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης αξίας για τις επενδύσεις.

Ο Elie Younes, Executive Vice President και Global Chief Development Officer του Radisson Hotel Group, δήλωσε:

«Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ιδιοκτητών στα brands και τις ομάδες μας. Δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για επενδυτές και επισκέπτες σε όλες τις αγορές και κατηγορίες, από midscale έως lifestyle και luxury, καθώς και στον τομέα των resorts. Η δυναμική που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη στρατηγική μας προσέγγιση, θα διασφαλίσει περαιτέρω ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες για το 2026 και μετά.»

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για τo Radisson Hotel Group στη Νότια Ευρώπη, με τον Όμιλο να ενισχύει δυναμικά την παρουσία του μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο city ξενοδοχείων και resort προορισμών. Tο 2026, o Όμιλος αναμένεται να διπλασιάσει το αποτύπωμά του στη χώρα, από πέντε σε δέκα ξενοδοχεία, με νέες προσθήκες στην Αθήνα, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε στοχευμένες συνεργασίες με τοπικούς επενδυτές και ιδιοκτήτες, ενώ παράλληλα αξιοποιεί εμβληματικές τοποθεσίες, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο προορισμών που καλύπτει τόσο την city όσο και τη leisure εμπειρία.

Σημαντικά στοιχεία ανάπτυξης για το 2025: