Σε ένα περιβάλλον όπου οι κανονιστικές απαιτήσεις αυξάνονται, οι επενδυτές ζητούν διαφάνεια και οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδείξουν στην πράξη τη βιωσιμότητά τους, το ESG παύει να είναι θεωρία. Γίνεται εργαλείο ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ακριβώς αυτή τη μετάβαση έρχεται να αναδείξει το 2ο ESG Summit της ICAP CRIF, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στο Domus Asteria Glyfada.

Θεσμική παρουσία και ηγετικές φωνές του ESG

Το Summit πλαισιώνεται από υψηλόβαθμη θεσμική συμμετοχή, με keynote παρεμβάσεις και τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ESG μετάβασης στην Ελλάδα.

Ως Keynote Speaker, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της πολιτικής προστασίας στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ανθεκτικότητας. Παρέμβαση θα γίνει επίσης τόσο από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη όσο και από τη Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα. Δέσποινα – Λητώ Παληαρούτα.

Ένα Summit για όσους χαράσσουν στρατηγική – όχι απλώς πολιτικές



Το 2ο ESG Summit δεν περιορίζεται στην ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου. Αντίθετα, εστιάζει στο πώς το ESG εφαρμόζεται, μετριέται και δημιουργεί αξία στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.



Μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις και 7 case-driven panels, το συνέδριο φέρνει στο ίδιο τραπέζι Ακαδημαϊκους, Επιχειρηματικά στελέχη, Θεσμικούς φορείς, Επενδυτές,



Ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κοινό στόχο τη μετατροπή του ESG από υποχρέωση σε στρατηγικό πλεονέκτημα.



Οι συμμετέχοντες – Decision Makers, του 2ου ESG Summit θα λάβουν, ξεκάθαρη εικόνα για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις πραγματικές τους επιπτώσεις, πρακτικά insights για τη χρήση ESG δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, παραδείγματα εφαρμογής ESG σε ενέργεια, ναυτιλία, mobility, νερό και τρόφιμα, κατανόηση του πώς η τεχνολογία και το AI λειτουργούν πλέον ως επιταχυντές βιωσιμότητας και βεβαίως για την σημασία της εμπιστοσύνης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συνέπειας, λόγων και πράξεων, στο σύγχρονο επιχειρηματικό, θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της νέας έρευνας της ICAP CRIF “The ESG Pulse”.



ESG Summit 2026 – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



-Climate Resilience and ESG: The Role of Civil Protection in Sustainable Development.

-ESG business transformation: CRIF Synesgy Ratings.

-How ESG assessment can help business prosper.

-Powering Progress: ESG and the Transition to Clean Energy.

-The Maritime Imperative: ESG in Practice.

-ESG at the Wheel: Steering Mobility Toward Responsible Growth.

-Building Trust: Social & Governance Excellence in Action.

-Cultivating Change: How ESG Transforms Food Sustainability.

-Sustainable Water Management for a Resilient Future.

AI-driven satellite intelligence: η βιωσιμότητα ως data-driven απόφαση.

Περισσότερο από συνέδριο – μια ολοκληρωμένη εμπειρία



Η επιλογή του Domus Asteria Glyfada, ενός χώρου άρρηκτα συνδεδεμένου με τη βιωσιμότητα και την ποιότητα, υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του Summit.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ηλεκτροκίνηση του μέλλοντος, μέσα από test drives σύγχρονων ηλεκτρικών και υβριδικών premium μοντέλων:



-Lynk & Co 08

-Μercedes CLA 200 Hybrid

-Mazda 6e Takumi Plus Long Range

-OMODA 9 SHS-P

-OMODA 5 EV

-Smart #1 Premium

-Smart #5 Brabus



στην Attica Riviera, συνδέοντας τη στρατηγική συζήτηση με την πραγματική εμπειρία.



Η οδηγική εμπειρία θα προαγματοποιηθεί από την έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του GoCar.gr



Η ημέρα ολοκληρώνεται με τις βραβεύσεις των Most Sustainable Companies Prizes by Synesgy, αναδεικνύοντας εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις και τις πρακτικές τους. O θεσμός Most Sustainable Companies – Prize επιβραβεύει τις κορυφαίες επιχειρήσεις που μέσω της πλατφόρμας Synesgy συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την υπευθυνότητα και την καινοτομία.



Το 2ο ESG Summit by ICAP CRIF υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς και χορηγούς:

Χρυσός Χορηγός: ΑVAX



Μεγάλος Χορηγός: Asteria Glyfada, Omoda Jaecoo, Smart

Χορηγοί: Maxx Mobility Hellas, Mazda AutoOne, PCT S.A. (Piraeus Container Terminal SA), Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.), Τράπεζα Πειραιώς, Yodiwo

Υποστηρικτής: AECOM, Drop Μαρτινίδης, PPC group

Xορηγοί Επικοινωνίας: Athens Voice, Direction Business Network, ESG Stories, Ethos Media, GoCar.gr, imerisia.gr, Newsbeast, Reporter.gr



Υπό την Αιγίδα του Yπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), και του CSR Hellas.



Το ESG Summit της ICAP CRIF είναι ο τόπος συνάντησης όσων διαμορφώνουν το αύριο



Το 2ο ESG Summit by ICAP CRIF αποτελεί τον κόμβο διαλόγου και δράσης για τις επιχειρήσεις και τους φορείς που δεν αρκούνται στη συμμόρφωση, αλλά επενδύουν ουσιαστικά σε ένα βιώσιμο μέλλον.



📅 2 Απριλίου 2026 📍 Domus Asteria Glyfada

10:00 – 17:30