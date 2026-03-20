Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, η οποία χαρακτηρίστηκε από έντονη νευρικότητα.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση διακρίθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Metlen, του ΟΠΑΠ και της Lamda, ενώ πιέστηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα της ημέρας, στις 2.064,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,60%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.111,90 μονάδες (+1,67%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 3,18%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί 9,34%, ενώ από τις αρχές του 2026 υποχωρεί σε ποσοστό 2,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 491,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 88.412.277 μετοχές.

Η αύξηση του τζίρου οφείλεται στην αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων λόγω των αλλαγών στους δείκτες της FTSE Russell και της STOXX.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,87%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,86%), Metlen (+2,49%), της ΔΕΗ (+2,41%), του ΟΠΑΠ (+2,12%), της Τιτάν (+1,93%), του ΔΑΑ (+1,05%) και της Aegean Airlines (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,58%), της Σαράντης (-3,42%), της Coca Cola HBC (-2,53%), της Eurobank (-1,86%) και της Alpha Bank (-1,62%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 38.581.749 και 12.609.823 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 119,69 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 79,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 57 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.