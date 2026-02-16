Με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο δείκτης STOXX 600 τη Δευτέρα, αντλώντας στήριξη από τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Οι επενδυτές τώρα φαίνεται να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των στοιχείων για τη βιομηχανική παραγωγή και των νέων εταιρικών αποτελεσμάτων που αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX σημείωσε άνοδο 0,2%, αγγίζοντας τις 618,91 μονάδες (στις 10:44 ώρα Ελλάδος), με τον ισπανικό δείκτη αναφοράς IBEX —στον οποίο κυριαρχούν οι τράπεζες— να ηγείται των κερδών στις περιφερειακές αγορές.

Μεταβλητότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Μετά από μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας λόγω της «απειλής» της τεχνητής νοημοσύνης, οι ευρωπαϊκές μετοχές βρήκαν και πάλι τον βηματισμό τους, ενώ τα εταιρικά κέρδη που ανακοινώθηκαν ήταν η ευχάριστη έκπληξη της αγοράς.

Η ανθεκτικότητα αυτή, των επιχειρήσεων ακόμη και απέναντι στους δασμούς των ΗΠΑ, οδήγησε τον STOXX σε επίπεδα ρεκόρ.

Ανάκαμψη για τράπεζες και ασφαλιστικές

Οι κλάδοι των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών βρέθηκαν σύμφωνα με το Reuters, στο επίκεντρο των ανησυχιών για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης την περασμένη εβδομάδα, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τα τέλη Μαρτίου του 2025. Τη Δευτέρα, ωστόσο, οι τράπεζες ανέκαμψαν με άνοδο 1,7%, ενώ οι ασφαλιστικές ενισχύθηκαν κατά 1%.

«Η πραγματική πρόκληση είναι ότι ακόμη και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν θα διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για να προσδιορίσουμε με βεβαιότητα τους δομικούς νικητές και ηττημένους», σημειώνει ομάδα αναλυτών της Deutsche Bank υπό τον Τζιμ Ριντ.

«Αυτό αφήνει μεγάλο περιθώριο και ως εκ τούτου, οι μεγάλες διακυμάνσεις στο επενδυτικό συναίσθημα θα παραμείνουν στο προσκήνιο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, μέχρι στιγμής το 60% των ευρωπαϊκών εταιρειών έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία του, έναντι του 54% που παρατηρείται σε ένα τυπικό τρίμηνο.