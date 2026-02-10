Υποχώρησε σήμερα, Τρίτη 10/02, η τιμή του χρυσού, που ωστόσο κατάφερε να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής και εμφανίζονται προσεκτικοί ενόψει των κρίσιμων μακροοικονομικών δεδομένων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται εντός της εβδομάδας και θα ρίξουν φως στη μελλοντική στρατηγική της FED όσον αφορά τα επιτόκια.

Η εικόνα της αγοράς:

Spot Χρυσός: Κατέγραψε πτώση 0,7%, υποχωρώντας στα 5.030,80 δολάρια ανά ουγγιά (07:16 GMT). Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα το πολύτιμο μέταλλο είχε σημειώσει κέρδη 2%, επωφελούμενο από την υποχώρηση του δολαρίου σε χαμηλό εβδομάδας. Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου.

(07:16 GMT). Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα το πολύτιμο μέταλλο είχε σημειώσει κέρδη 2%, επωφελούμενο από την υποχώρηση του δολαρίου σε χαμηλό εβδομάδας. Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου. Χρυσός (Προθεσμιακά συμβόλαια Απριλίου): Η τιμή υποχώρησε κατά 0,5% στα 5.051,70 δολάρια.

Ασήμι: Μετά το εντυπωσιακό ράλι του 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, το ασήμι σημείωσε διόρθωση 2,1% διολισθαίνοντας στα 81,63 δολάρια.

Στο επίκεντρο η Fed και το δολάριο

Η άνοδος του αμερικανικού δολαρίου την Τρίτη κατέστησε τα μέταλλα που αποτιμώνται σε «πράσινο νόμισμα» πιο ακριβά για τους ξένους αγοραστές, ασκώντας πιέσεις στις τιμές.

Ο Ilya Spivak, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομίας στην Tastylive, σχολίασε:

«Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο χρυσός διατηρεί μια εγγενή ανοδική τάση. Το ερώτημα πλέον είναι πόσο θα επηρεαστεί από τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για την πολιτική της Fed».

Τα κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία

Η αγορά αναμένει μια σειρά από ανακοινώσεις που θα καθορίσουν το κλίμα:

Λιανικές πωλήσεις (Τρίτη)

Μη αγροτικές προσλήψεις (Non-farm payrolls) (Τετάρτη)

Στοιχεία για τον πληθωρισμό (Παρασκευή)

Αυτή τη στιγμή, οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων (κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία) εντός του 2026, με την πρώτη να αναμένεται τον Ιούνιο. Ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο που δεν αποδίδει επιτόκιο (non-yielding), τείνει σύμφωνα με το Reuters, να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Τέλος, οι δηλώσεις του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, για πιθανή επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας τους επόμενους μήνες, προσθέτουν ακόμα ένα επίπεδο αβεβαιότητας στην εξίσωση της αμερικανικής οικονομίας.