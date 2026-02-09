Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, προσεγγίζοντας το ορόσημο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Η άνοδος στηρίχθηκε στην αποδυνάμωση του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Οι αριθμοί της αγοράς

Χρυσός (Spot): Ενισχύθηκε κατά 1% στα 5.008,51 δολάρια ανά ουγγιά , συνεχίζοντας το δυναμικό ράλι (+4%) της προηγούμενης Παρασκευής, ενώ αυτή τη στιγμή η τιμή του κυμαίνεται κοντά στα 5.020,00 δολάρια.

Ασήμι: Ανέκαμψε κατά 2,4% στα 79,87 δολάρια, μετά το ιστορικό υψηλό των 121,64 δολαρίων που κατέγραψε στις 29 Ιανουαρίου.

Η ανάλυση των ειδικών

«Ο χρυσός ανακτά τον ιστορικό του ρόλο ως ένα ουδέτερο κρατικό περιουσιακό στοιχείο», αναφέρει η Ράνια Γκουλ, αναλύτρια της XS.com. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό εξηγεί την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, ειδικά σε μια περίοδο που υποχωρεί το ενδιαφέρον για το αμερικανικό δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,3%, καθιστώντας τον χρυσό (που αποτιμάται σε δολάρια) πιο ελκυστικό για αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Το βλέμμα στα επιτόκια

Η αγορά αναμένει τώρα τα στοιχεία για τις προσλήψεις, τον πληθωρισμό (CPI) και τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων (κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία) εντός του 2026. Τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν παραδοσιακά τον χρυσό, καθώς σύμφωνα με το Reuters, μειώνουν το «κόστος ευκαιρίας» για τη διακράτηση ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποδίδει τόκους.

Στον αντίποδα, η πλατίνα σημείωσε πτώση 1,4% (2.066,17 δολάρια) και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,9% (1.691,45 δολάρια). Ο αναλυτής της WisdomTree, Νιτές Σαχ, εκτιμά ότι η επιβράδυνση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV) δεν έχει υλοποιηθεί στον βαθμό που αναμενόταν, γεγονός που ενδέχεται να πιέσει περαιτέρω τις τιμές αυτών των μετάλλων μετά την πτωτική πορεία του 2025.