Ανοδικά κινούνται σήμερα, Δευτέρα 09/02, οι διεθνείς αγορές, καθώς ένα γενικευμένο ράλι σε ολόκληρο το φάσμα των τοποθετήσεων υψηλού ρίσκου -από τους τίτλους τεχνολογίας μέχρι τα ψηφιακά νομίσματα- οδήγησε τις ασιατικές αγορές σε επίπεδα ρεκόρ.

Η ανοδική τάση δείχνει να διατηρείται, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών δεικτών ενισχύονται, προεξοφλώντας ένα θετικό άνοιγμα στις αγορές της γηραιάς ηπείρου. Καθώς η επενδυτική ψυχολογία βελτιώνεται, το Bitcoin φαίνεται να ανακάμπτει από την πρόσφατη πτώση του, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός -τα οποία φέτος κινούνται παράλληλα με τις μετοχές- συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Καθώς οι Αμερικανοί επενδυτές αρχίζουν να απομακρύνονται από τις «υπερτιμημένες» τεχνολογικές μετοχές –με τον δείκτη Dow Jones να ξεπερνά τις 50.000 μονάδες την Παρασκευή– οι ασιατικές αγορές ενδέχεται να βγουν κερδισμένες, σύμφωνα με το Bloomberg, λόγω των χαμηλότερων αποτιμήσεων και των ισχυρότερων προοπτικών ανάπτυξης.

«Η ανάκαμψη δεν μοιάζει τόσο με κυνήγι ρίσκου, όσο με μια προσπάθεια απομάκρυνσης από την αβεβαιότητα», σχολίασε ο Μοχίτ Μιρπούρι, ανώτερος εταίρος της επενδυτικής SGMC Capital.

Παρά το γεγονός ότι το ράλι της Παρασκευής κάλυψε σχεδόν όλες τις απώλειες της εβδομάδας για τον S&P 500, οι αμερικανικές μετοχές παραμένουν εκτεθειμένες σε νέες πιέσεις. Σύμφωνα με το τμήμα trading της Goldman Sachs, αυτή την εβδομάδα αναμένονται πωλήσεις από funds που ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας, η αδυναμία ταχείας μεταφοράς ρίσκου προκαλεί έντονη ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα και καθυστερεί τη σταθεροποίηση των τιμών.

Η κυρίαρχη αφήγηση της αγοράς έχει αλλάξει: από την εμπιστοσύνη στη συγχρονισμένη ανάπτυξη και την άφθονη ρευστότητα, περάσαμε σε μια περίοδο αβεβαιότητας που τροφοδοτείται από τη μεταβλητότητα, την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και τις ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως σημειώνει ο Μπομπ Σάβατζ της BNY.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα κρίσιμα οικονομικά δεδομένα που αναμένονται αυτή την εβδομάδα από τις ΗΠΑ: την Τετάρτη ανακοινώνονται τα στοιχεία για τις προσλήψεις (payrolls) του Ιανουαρίου και δύο ημέρες αργότερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Η ασυνήθιστη σύμπτωση αυτών των ανακοινώσεων οφείλεται, σύμφωνα με το Bloomberg, στη μερική αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης (shutdown) τον περασμένο μήνα, η οποία είχε καθυστερήσει τη δημοσίευση βασικών οικονομικών δεικτών.