Μια από τις πιο ουσιαστικές κινήσεις των τελευταίων ετών στην παγκόσμια αγορά product tankers πραγματοποιεί ο Έλληνας εφοπλιστής Ευάγγελος Πιστιόλης, σηματοδοτώντας τόσο την επιστροφή της Central Group στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων όσο και μια στρατηγική αναπροσαρμογή στη γεωγραφία των ναυπηγικών συνεργασιών του ομίλου.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία Central Group προχώρησε σε συμφωνία με το κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou Shipyard International (GSI) για την κατασκευή δέκα product tankers μεσαίου μεγέθους, σε ένα πακέτο επενδύσεων που αποτιμάται συνολικά λίγο κάτω από τα 500 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για παραγγελία αποκλειστικά firm πλοίων, γεγονός που υπογραμμίζει τον ξεκάθαρο επενδυτικό χαρακτήρα της κίνησης και την εμπιστοσύνη του ομίλου στο συγκεκριμένο segment.

Τα νέα πλοία, χωρητικότητας περίπου 50.000 dwt, περιγράφονται από ανθρώπους της αγοράς ως tankers πολύ υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου.

Επιστροφή στην ανάπτυξη μετά από εξαετή παύση παραγγελιών

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαετούς περιόδου χωρίς νέες παραγγελίες για την Central Group. Η τελευταία φορά που η εταιρεία είχε στραφεί στην αγορά νεότευκτων πλοίων ήταν το 2020, όταν είχε προχωρήσει σε παραγγελία δύο suezmax tankers σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας.

Σήμερα, η Central διαθέτει έναν περιορισμένο αλλά ποιοτικό στόλο, με μοναδικό product tanker το handysize «Eco Revolution» χωρητικότητας 39.000 dwt, κατασκευής 2016. Η νέα επένδυση αλλάζει ριζικά το αποτύπωμα του ομίλου στον κλάδο των product tankers, τοποθετώντας τον δυναμικά στο segment των medium-range πλοίων.

Γνώριμο έδαφος τα MR tankers – ευρύτερη παρουσία και στο crude

Παρότι η παραγγελία αποτελεί στρατηγική καμπή για την Central Group, ο ίδιος ο Ευάγγελος Πιστιόλης διαθέτει μακρά εμπειρία στον χώρο των MR tankers, τόσο μέσω της ιδιωτικής του δραστηριότητας όσο και μέσω της εισηγμένης στη Νέα Υόρκη εταιρείας Top Ships.

Η Top Ships διατηρεί σήμερα στόλο έξι δεξαμενόπλοιων, που περιλαμβάνει δύο VLCCs, ένα suezmax και τρία MR tankers, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά γνώση του ομίλου στη διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση πλοίων μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός των νέων MR tankers έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το GSI και αφορά πλοία μήκους 183 μέτρων και πλάτους 32,2 μέτρων. Η διάταξη φορτίου περιλαμβάνει έξι ζεύγη δεξαμενών φορτίου καθώς και ένα ζεύγος slop tanks, προσφέροντας ευελιξία και λειτουργική αποδοτικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO Tier III), καθιστώντας τα πλοία πλήρως εναρμονισμένα με το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται διεθνώς.

Ο Έλληνας εφοπλιστής, Ευάγγελος Πιστιόλης, που επανέρχεται δυναμικά στα product tankers

Κόστος και ανταγωνιστικότητα της παραγγελίας

Αν και το ακριβές τίμημα ανά πλοίο δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, λόγω του μεγέθους της παραγγελίας, το κόστος ενδέχεται να διαμορφώνεται κάτω από τα 47 εκατ. δολάρια ανά μονάδα. Η εκτίμηση αυτή κινείται χαμηλότερα από τις τρέχουσες ενδεικτικές τιμές της αγοράς, καθώς αναλυτές τοποθετούν το κόστος ενός MR tanker κοντά στα 49,5 εκατ. δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ενισχύει τη θέση της Central Group σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για σύγχρονα product tankers.

Κατασκευή στο νέο ναυπηγείο Guangxin και παραδόσεις το 2028

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ναυπηγικό κλάδο, τα πλοία της Central Group αναμένεται να κατασκευαστούν στο ναυπηγείο Guangxin, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Nansha, κοντά στις εγκαταστάσεις του GSI. Το συγκεκριμένο ναυπηγείο, που αποκτήθηκε πρόσφατα από το GSI, έχει τη δυνατότητα κατασκευής πλοίων έως 50.000 dwt και αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος.

Οι παραδόσεις των πλοίων τοποθετούνται χρονικά στο 2028, περίοδο κατά την οποία η αγορά product tankers εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε φάση αυξημένων απαιτήσεων τόσο σε επίπεδο χωρητικότητας όσο και τεχνολογίας.

Μια κίνηση με πολλαπλά μηνύματα για την αγορά

Η παραγγελία των δέκα MR tankers δεν αποτελεί απλώς μια επενδυτική επέκταση στόλου. Συνιστά μια σαφή δήλωση στρατηγικής κατεύθυνσης, τόσο για την Central Group όσο και για τον ίδιο τον Ευάγγελο Πιστιόλη, αναδεικνύοντας την πρόθεση για ενεργή παρουσία σε αγορές υψηλής ζήτησης, με πλοία σύγχρονης τεχνολογίας και ανταγωνιστικού κόστους.

Παράλληλα, ενισχύει τη θέση των κινεζικών ναυπηγείων στον διεθνή ανταγωνισμό των product tankers, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετατόπιση σημαντικών παραγγελιών εκτός των παραδοσιακών ναυπηγικών κέντρων.