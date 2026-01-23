Τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά πλησίασε η τιμή του χρυσού, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ανανεωμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ φαίνονται να στηρίζουν ένα ράλι που καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού σκαρφάλωσε νωρίτερα σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4.967 δολάρια. Το πολύτιμο μέταλλο αναμένεται να καταγράψει εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 8%, υποστηριζόμενο από το ασθενέστερο δολάριο. Το ασήμι ενισχύθηκε σε ιστορικό υψηλό, με την τιμή του να φτάνει λίγο κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και η πλατίνα σημείωσε ρεκόρ. Η κακή επίδοση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους περισσότερους αγοραστές.

«Ο χρυσός υφίσταται μια διαρκή ανατίμηση, καθώς εμφανίζονται ρωγμές στη διεθνή τάξη που διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο Yuxuan Tang, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής για την Ασία στην J.P. Morgan Private Bank. «Οι επενδυτές βλέπουν όλο και περισσότερο τον χρυσό ως μια αξιόπιστη μορφή προστασίας έναντι αυτών των κινδύνων που είναι δύσκολο να μετρηθούν».

Παράγοντες που οδηγούν την άνοδο

Μετά την καλύτερη ετήσια απόδοσή του από το 1979, ο χρυσός επέκτεινε το ραγδαίο ράλι του, σημειώνοντας περαιτέρω άνοδο 15% στις αρχές του τρέχοντος έτους. Οι νέες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της Fed, καθώς και η στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και οι απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας, έδωσαν ώθηση στο λεγόμενο «debasement trade» (συναλλαγές λόγω υποτίμησης νομίσματος), όπου οι επενδυτές απομακρύνονται από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα προς όφελος εναλλακτικών καταφυγίων όπως ο χρυσός.

Η Goldman Sachs Group Inc. αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά από την προηγούμενη εκτίμηση των 4.900 δολαρίων, επικαλούμενη την εντεινόμενη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές και κεντρικές τράπεζες.

Αναμονή για τη νέα ηγεσία της Fed

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την επιλογή του Τραμπ για τον επόμενο πρόεδρο της Fed, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ολοκλήρωσε τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, επαναλαμβάνοντας ότι έχει κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό του για τη θέση.

Η επιλογή ενός πιο διαλλακτικού ηγέτη αναφορικά με το θέμα των επιτοκίων θα αύξανε τις πιθανότητες για νέες μειώσεις μέσα στο έτος, σύμφωνα με το Bloomberg. Αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για τον χρυσό, ο οποίος γίνεται πιο ελκυστικός, όταν τα επιτόκια πέφτουν, αφού ο ίδιος δεν προσφέρει απόδοση (τόκο).

Το ασήμι, ακολουθώντας το ράλι του χρυσού, έχει υπερτριπλασιάσει την αξία του κατά τον τελευταίο χρόνο.