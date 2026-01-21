Σε επίπεδα ρεκόρ εκτινάχθηκε σήμερα Τετάρτη, 21/01, η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας τα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά. Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στο πολύτιμο μέταλλο αναζητώντας ένα «ασφαλές καταφύγιο», καθώς το κλίμα στις αγορές επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω της κλιμακούμενης έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ με φόντο το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 2,1% φτάνοντας τα 4.862,46 δολάρια, έχοντας νωρίτερα καταγράψει ιστορικό υψηλό στα 4.865,73 δολάρια. Αντίστοιχα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Φεβρουάριο σημείωσαν άνοδο 2%, αγγίζοντας τα 4.861,20 δολάρια.

«Πρόκειται για την απώλεια εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ που προκλήθηκε από τις κινήσεις του Τραμπ το Σαββατοκύριακο για την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες και την αύξηση του εξαναγκασμού στην προσπάθεια κατάληψης της Γροιλανδίας. Η κίνηση του χρυσού αντανακλά τους φόβους για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις», δήλωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στον στόχο του να ελέγξει τη Γροιλανδία, αρνούμενος να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού της Αρκτικής με τη βία και εξαπολύοντας επίθεση κατά των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Αργότερα πρόσθεσε: «θα βρούμε μια λύση όπου το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ χαρούμενο και εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν θα ενδώσει σε εκφοβισμούς, ασκώντας δριμεία κριτική στην απειλή του Τραμπ από το Νταβός για υπέρογκους δασμούς, εάν η Ευρώπη δεν του επιτρέψει να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Νομίζω ότι η υπέρβαση των 4.800 δολαρίων απλώς ενισχύει την πεποίθηση ότι ο κόσμος δεν θέλει να πουλήσει χρυσό πριν τα 5.000 δολάρια. Είναι ένας συνδυασμός των παραδοσιακών υποστηρικτών του χρυσού: το αυξανόμενο χρέος, το αποδυναμωμένο δολάριο και η γεωπολιτική αβεβαιότητα», ανέφερε ο Nicholas Frappell, παγκόσμιος επικεφαλής θεσμικών αγορών στην ABC Refinery.

Το ασήμι υποχώρησε 0,1% και η τιμή του έφτασε στα 94,48 δολάρια, μετά το ιστορικό υψηλό των 95,87 δολαρίων που κατέγραψε την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters.