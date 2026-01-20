Επανήλθε στο «καυτό» θέμα της Γροιλανδίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφορικά με την περιοχή αυτή.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.

«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω – Σ’ αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμα μία φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».

Πώς θα απαντήσει η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, όπου οι ηγέτες της θα συζητήσουν πώς θα απαντήσουν στην τελευταία απειλή του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν έχει καμία διάθεση να επιλέξει τη σύγκρουση, αλλά θα υπερασπιστεί τη θέση της».

«Όμως οι απειλές μέσω του εμπορίου δεν είναι ο σωστός τρόπος», πρόσθεσε. «Η κυριαρχία δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής».

Το «εμπορικό μπαζούκας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν πώς θα απαντήσουν στις απειλές του Τραμπ, να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς στο πλαίσιο της διευρυνόμενης διένεξης για τη Γροιλανδία, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανάπτυξης του Μηχανισμού Αποτροπής Μέσων Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument, ACI), του αποκαλούμενου «εμπορικού μπαζούκας» της ΕΕ.

Η Γαλλία έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να ζητήσει την ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο ότι θα επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς σε αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι να επιτευχθεί «η πλήρης αγορά της Γροιλανδίας».

Ο μηχανισμός, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2023, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού όταν μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ αποπειράται να ασκήσει πίεση, μέσω εμπορικών περιορισμών, στον συνασπισμό ή σε κάποιο από τα 27 μέλη του, ώστε να λάβει κάποια απόφαση.

Τέτοιες πρακτικές «παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στις θεμιτές κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της», αναφέρει στον ιστότοπό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως παράδειγμα, η Κομισιόν επικαλείται έναν εμπορικό εταίρο που εισάγει ή απειλεί να εισαγάγει πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, η επιβολή των οποίων συνιστά διακριτική μεταχείριση, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κλίμακα των αντιμέτρων, που μπορεί να εφαρμόσει η ΕΕ, είναι ευρεία, καθώς περιλαμβάνει τελωνειακούς δασμούς, περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ή διάφορους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Μέτρα αντιποίνων βάσει του ACI αποτελούν ωστόσο ύστατη προσφυγή και πρέπει να είναι αναλογικά.

Για να εφαρμοστεί το εργαλείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πρώτα να εξετάσει αν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση οικονομικός εξαναγκασμός. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξουν το συμπέρασμα της Επιτροπής, πριν ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ αρχίσει ιδανικά συνομιλίες με τη χώρα.

Αν οι συνομιλίες αυτές αποβούν ανεπιτυχείς, η ΕΕ μπορεί να επιβάλει αντίμετρα.

Σε περίπτωση που ο ACI τεθεί σε ισχύ για τις τελευταίες εμπορικές απειλές του Τραμπ, είναι πιθανή η επιβολή δασμών ως αντίποινα σε εισαγωγές αμερικανικών αγαθών. Επίσης μπορεί να τεθεί σε αναστολή η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.