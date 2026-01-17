Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να βάλει δασμούς σε οκτώ χώρες της Ευρώπης επειδή δεν στηρίζουν τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία και έστειλαν στρατό στο αυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό πως επιβάλλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δασμούς ή άλλες μορφές αμοιβής. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει — διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη!

Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα.

Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι βιώσιμο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα και χωρίς αμφιβολία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή για πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν.