Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Όπως δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, η παγκόσμια τάξη “όπως την ξέρουμε” και “το μέλλον” του ΝΑΤΟ διακυβεύονται απέναντι στις απειλές για επιπλέον δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

“Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη και ότι είναι γενναιόδωρη“, δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Όσλο της Νορβηγίας, το οποίο επίσης στοχοποιείται από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

“Έχουμε μια δύναμη κρούσης, όταν δείχνουμε τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας συλλογικά και αλληλέγγυα, και αυτό είναι προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε“, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νορβηγό ομόλογό του Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εστιάζει στη διπλωματία, αναφερόμενος σε μια συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Τετάρτη η Δανία, η Γροιλανδία και οι ΗΠΑ για τη σύσταση ομάδας εργασίας.

“Παρότι αντιμετωπίζουμε τώρα αυτές τις απειλές, θα προσπαθήσουμε φυσικά να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία“, δήλωσε ο Ράσμουσεν.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης κάτι περισσότερο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μόλις ήμουν εκεί. Υπάρχουν και έλεγχοι και ισορροπίες στην αμερικανική κοινωνία”, πρόσθεσε.

Παράλληλα σήμερα, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε ότι αν και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ θα προβεί σε αντίποινα, είναι “λίγο πρόωρο” να ενεργοποιηθεί το εργαλείο αυτό.

Η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Λίζα Νάντι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της διαφοράς. “Η θέση μας για τη Γροιλανδία δεν είναι διαπραγματεύσιμη… Είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να συνεργαστούμε και να μην ξεκινήσουμε έναν φραστικό πόλεμο“, δήλωσε στο Sky News.

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ τις επόμενες μέρες συγκαλεί ο Κόστα

Στο μεταξύ έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών θα συγκαλέσεις τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Μάλιστα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Κόστα εξετάζει η Σύνοδος να λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

«Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

My consultations with member states on the latest tensions over Greenland reconfirm our strong commitment to the following:



▪️ Unity on the principles of international law, territorial integrity and national sovereignty;



▪️ Unity in support of and solidarity with Denmark and… — António Costa (@eucopresident) January 18, 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ με Τραμπ – «Λάθος η επιβολή δασμών σε συμμάχους»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «η ασφάλεια στον Υψηλό Βορρά αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ώστε να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα».

Ο Στάρμερ επεσήμανε ακόμη στον Τραμπ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ότι «η επιβολή δασμών σε συμμάχους επειδή επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος».

Η συνομιλία ακολούθησε χωριστές επικοινωνίες που είχε ο Στάρμερ με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Σε όλες τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του για τη Γροιλανδία», ανέφερε η ανακοίνωση. «Είπε ότι η ασφάλεια στον Υψηλό Βορρά αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ώστε να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.