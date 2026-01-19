Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τις δηλώσεις του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, σε επιστολή που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε. Στην επιστολή, την οποία εξασφάλισε το Bloomberg, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει: «Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη. Αν και θα παραμένει πάντα κυρίαρχη, μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Στην ίδια επιστολή, ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει ότι «ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, εκτός αν έχουμε πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας». Υπενθυμίζεται ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από τη νορβηγική κυβέρνηση, αλλά από ανεξάρτητη επιτροπή. Αιτήματα για σχόλιο που απεστάλησαν στο γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού Στέρε και στον Λευκό Οίκο δεν έλαβαν άμεσα απάντηση.

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials:



Dear Ambassador:



President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

Το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, απειλώντας με την επιβολή δασμών σε ομάδα ευρωπαϊκών κρατών-μελών της συμμαχίας, εάν δεν αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Η κλιμάκωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δημόσια έκκληση από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για ενεργοποίηση του ισχυρότερου εργαλείου αντιποίνων της ΕΕ. Την Κυριακή, πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν για να εξετάσουν επιλογές, σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν σε έκτακτη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη.

Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι “πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία”. Δυστυχώς, η Δανία δεν κατάφερε να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει!!!». Το μήνυμά του επανέλαβαν αρκετοί ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε στο NBC και την εκπομπή «Meet the Press» ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά αδύναμη για να διασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, η Νορβηγία αντέδρασε με δυσπιστία την περασμένη εβδομάδα, όταν η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο παρέδωσε το μετάλλιό της στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια επιθυμεί να λάβει το συγκεκριμένο βραβείο. Ο Τραμπ, που υποστηρίζει ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή έλυσε πολλαπλές πολεμικές συγκρούσεις κατά τη δεύτερη θητεία του, αποδέχθηκε το μετάλλιο από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, ξεκαθάρισε ότι «το Νόμπελ και ο βραβευμένος είναι αδιαχώριστα. Ακόμη και αν το μετάλλιο ή το δίπλωμα περιέλθει αργότερα στην κατοχή κάποιου άλλου, αυτό δεν αλλάζει το ποιος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης». Σε ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, η επιτροπή τόνισε ότι «ένα βραβείο δεν μπορεί, επομένως, ούτε καν συμβολικά, να μεταβιβαστεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω».

Η επιστολή του Τραμπ προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, η οποία αναφέρθηκε αρχικά από δημοσιογράφο του PBS στην πλατφόρμα X, κοινοποιήθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για ιδιωτική αλληλογραφία.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Γιόνας: Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την Ειρήνη, αν και θα παραμένει πάντα κυρίαρχη, αλλά μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν ούτως ή άλλως “δικαίωμα ιδιοκτησίας”; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο άτομο από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, εκτός αν έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτικό Έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT».

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε

H απάντηση του Νορβηγού πρωθυπουργού

Από την πλευρά του ο Γιόνας Γκαρ Στέρε επιβεβαιώνοντας στη νορβηγική aftenposten την επιστολή του προέδρου των ΗΠΑ, ανέφερε:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για μήνυμα που έλαβα χθες το απόγευμα από τον πρόεδρο Τραμπ. Εστάλη ως απάντηση σε σύντομο μήνυμα που του είχα αποστείλει νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκ μέρους εμού και του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Στο μήνυμά μας προς τον Τραμπ, εκφράσαμε τη θέση μας κατά της αύξησης των δασμών που επέβαλε στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και άλλες επιλεγμένες χώρες», γράφει ο Στέρε σε SMS προς την εφημερίδα Aftenposten.

«Τονίσαμε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της ανταλλαγής δηλώσεων και ζητήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ, του Στουμπ και εμού εντός της ημέρας. Η απάντηση του Τραμπ ήρθε πολύ σύντομα μετά την αποστολή του μηνύματός μας. Ήταν επιλογή του ίδιου του Τραμπ να κοινοποιήσει το μήνυμα σε άλλους ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ», συμπληρώνει.

«Η θέση της Νορβηγίας σχετικά με τη Γροιλανδία είναι σαφής και αμετακίνητη. Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία στηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας στο ζήτημα αυτό. Παράλληλα, υποστηρίζουμε την υπεύθυνη ενίσχυση των προσπαθειών του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Αρκτική. Όσον αφορά το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, έχω επανειλημμένως εξηγήσει με σαφήνεια στον Τραμπ αυτό που είναι ευρέως γνωστό, δηλαδή ότι το βραβείο απονέμεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νορβηγός πρωθυπουργός.