Σε σημείο βρασμού έφτασαν σήμερα οι διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών με φόντο την εξαγορά της Γροιλανδίας, με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, να διαμηνύει ότι «η Ευρώπη δεν πρόκειται να εκβιαστεί».

Η νέα κλιμάκωση πυροδοτήθηκε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή νέων δασμών 10% σε οκτώ συμμάχους των ΗΠΑ -Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο- από την 1η Φεβρουαρίου, εάν συνεχίσουν να αντιτίθενται στα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Η Γροιλανδία, αν και αραιοκατοικημένη, είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους. Η θέση της ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική την καθιστά ιδανική για την εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση της κίνησης πλοίων στην περιοχή.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Δανία εδώ και 20 χρόνια να απομακρύνει τη «ρωσική απειλή» από τη Γροιλανδία, προσθέτοντας προκλητικά: «Τώρα ήρθε η ώρα και θα γίνει!!!». Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάληψής της με τη βία, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα την αποκτήσει είτε με τον «εύκολο» είτε με τον «δύσκολο τρόπο».

Κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο και αλληλεγγύη

Οι οκτώ χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τους νέους δασμούς του Τραμπ εξέδωσαν κοινή δήλωση την Κυριακή, προειδοποιώντας ότι οι απειλές αυτές κινδυνεύουν να προκαλέσουν μια «επικίνδυνη καθοδική πορεία» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Τόνισαν ακόμα ότι οι δασμοί υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους στο Βασίλειο της Δανίας και στον λαό της Γροιλανδίας.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον», αναφέρεται στη δήλωση, ενώ υπογραμμίζεται η ετοιμότητα για διάλογο στη βάση των αρχών της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε και δεν είμαστε εμείς αυτοί που επιδιώκουν τη σύγκρουση. Χαίρομαι για τα ενωτικά μηνύματα από την υπόλοιπη ήπειρο: Η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν, μέσω Facebook.

«Οι Ευρωπαίοι τελικά θα κατανοήσουν ότι αυτό είναι το καλύτερο για όλους»

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι «η Γροιλανδία μπορεί να αμυνθεί μόνο αν αποτελεί μέρος των ΗΠΑ», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ευρωπαίοι τελικά θα κατανοήσουν ότι αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Ωστόσο, ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρθ Έιντε, απάντησε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός της κυριαρχίας είναι «μη διαπραγματεύσιμη» αρχή του διεθνούς δικαίου.

Αμείωτη παραμένει η λαϊκή οργή τόσο στη Δανία όσο και στη Γροιλανδία για τις απειλές του Τραμπ. Διαδηλώσεις κατά των σχεδίων εξαγοράς του Τραμπ πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, το Σάββατο -πριν από την ανακοίνωση των δασμών- καθώς και σε πόλεις της Δανίας.

Παραμένει ακόμη ασαφές, σύμφωνα με το BBC, πώς οι δασμοί αυτοί θα επηρεάσουν εκείνους που ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εργάζεται για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στις απειλές, δήλωσε ότι θα ζητήσει από την ΕΕ να ενεργοποιήσει το «Μέσο κατά του Εξαναγκασμού» (Anti-Coercion Instrument), εάν ο Τραμπ προχωρήσει όντως στην επιβολή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μιλήσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Τετάρτη, με κεντρικό θέμα: «Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε έναν πιο ανταγωνιστικό κόσμο;». Ο Μακρόν, καθώς και οι ηγέτες της Γερμανίας και της ΕΕ, θα παρευρεθούν επίσης στην ετήσια διάσκεψη.