Το δολάριο σημείωσε άνοδο, ο χρυσός υποχώρησε και οι μετοχές ανέκαμψαν την Πέμπτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε τις απειλές για επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάληψης της Γροιλανδίας με τη χρήση βίας.

«Δεν θα το κάνω αυτό», είπε ο Τραμπ. «Εντάξει; Τώρα όλοι λένε “ωραία”, αυτή είναι μάλλον η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, γιατί ο κόσμος πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσα βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία».

Οι δείκτες της Wall Street έκαναν άλμα μετά από αυτά τα λόγια, με τον S&P 500 να κλείνει με άνοδο 1,16% —τη μεγαλύτερη των τελευταίων δύο μηνών— ενώ, σύμφωνα με το Reuters, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο 1,3% νωρίτερα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα global banking and finance, άνοδο 1,2% γύρω στις 11:05 ώρα Ελλάδος, ανακτώντας τη σταθερότητά του μετά την ανησυχία για έναν νέο εμπορικό πόλεμο, που είχε προκαλέσει πτώση 1,9% στον δείκτη αναφοράς από τις αρχές της εβδομάδας μέχρι την Τετάρτη.

«Το TACO, όπως το λένε, είναι σίγουρα πραγματικότητα», δήλωσε ο Damian Rooney, διευθυντής θεσμικών πωλήσεων στην Argonaut, αναφερόμενος στο ακρωνύμιο της Wall Street για τη φράση «Trump Always Chickens Out» (Ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω).

Ο Τραμπ δήλωσε, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Αρκτικής θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία για τη Γροιλανδία, η οποία θα ικανοποιούσε την επιθυμία του για ένα αντιπυραυλικό σύστημα άμυνας και πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά.

«Η αγορά έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από τον κίνδυνο μιας ακραίας σύγκρουσης των ΗΠΑ με τους εταίρους τους στο ΝΑΤΟ — όχι ότι μια τέτοια σύγκρουση είχε ποτέ προεξοφληθεί πραγματικά, αλλά ορισμένοι θα είχαν πάρει μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου», δήλωσε ο αναλυτής της Pepperstone, Chris Weston.