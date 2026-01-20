Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Ε9 από τους φορολογούμενους με αλλαγές στην ακίνητη περιουσία, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, ο χρόνος «τρέχει» και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026 για να δηλωθούν στην πλατφόρμα του Ε9 προσθήκες και διορθώσεις στην περιουσιακή κατάσταση για το 2025, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Όσοι πέρυσι απέκτησαν ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά, μεταβίβασαν ακίνητη περιουσία σε παιδιά ή εγγόνια ή προχώρησαν σε πώληση, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έως το τέλος Ιανουαρίου, καθώς με βάση τις μεταβολές αυτές θα υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ.

Τα 10 βήματα

Οι φορολογούμενοι για να ενημερώσουν την περιουσιακή τους εικόνα θα εισέλθουν στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα 10 βήματα:

Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα). Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πώς έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι μεταβολές στην ακίνητη περιουσία περνούν αυτόματα στο Ε9 όταν η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα.