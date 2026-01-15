Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, ενώ ο χρυσός διολίσθησε από το ρεκόρ που είχε σημειώσει τις προηγούμενες ημέρες μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που φάνηκαν να κατευνάζουν τις ανησυχίες των αγορών για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο brent υποχώρησαν κατά 2,4% στα 64,94 δολάρια, ενώ αντίστοιχη πτώση 2,4% σημείωσε και το nymex, έχοντας φτάσει στην προηγούμενη συνεδρίαση έως και τα 66,82 και 62,36 δολάρια αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ενημερωθεί ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει σε εκτελέσεις, όπως φοβόταν.

«Μας έχουν ενημερώσει με αρκετά έντονο τρόπο — αλλά θα μάθουμε τι σημαίνει αυτό… Μας έχουν πει ότι οι δολοφονίες στο Ιράν έχουν σταματήσει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς να διευκρινίσει ποιος μετέφερε αυτό το μήνυμα στην Τεχεράνη.

H τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,7%, υποχωρώντας στα 4.589,71 δολάρια ανά ουγγιά, νωρίτερα σήμερα, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κοντά στα 4.595,00 δολάρια. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου άγγιξε το ιστορικό ρεκόρ των 4.642,72 δολαρίων.

Το ασήμι υποχώρησε κατά 5,5% στα 87,62 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 93,57 δολάρια.