Μετά το εντυπωσιακό ιστορικό υψηλό της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του χρυσού υποχώρησε σήμερα, Πέμπτη 15/01. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στις κινήσεις των επενδυτών να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους, αλλά και στον ηπιότερο τόνο που υιοθέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ τόσο για το μέτωπο του Ιράν όσο και για το μέλλον του επικεφαλής της Fed.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,7%, υποχωρώντας στα 4.589,71 δολάρια ανά ουγγιά, νωρίτερα σήμερα, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κοντά στα 4.613,00 δολάρια. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου άγγιξε το ιστορικό ρεκόρ των 4.642,72 δολαρίων.

Το ασήμι υποχώρησε κατά 5,5% στα 87,62 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 93,57 δολάρια.

Παρά τις απειλές της Τεχεράνης κατά αμερικανικών βάσεων, ο Τραμπ φαίνεται να έχει πλέον υιοθετήσει μια στάση αναμονής, γεγονός που καθησύχασε προσωρινά τις αγορές. Παράλληλα, ο πρόεδρος έβαλε «φρένο» στα σενάρια άμεσης απομάκρυνσης του Τζερόμ Πάουελ από την ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, παρά την εκκρεμή έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Reuters.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλέον στρέφεται στα στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ, τα οποία θα δημοσιευθούν εντός της ημέρας. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν «πυξίδα» για τις επόμενες κινήσεις της Fed, με τους αναλυτές να ποντάρουν σε δύο μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, παραδοσιακά ευνοούν τα περιουσιακά στοιχεία που δεν αποφέρουν μερισματική απόδοση, όπως ο χρυσός, εξηγεί το Reuters.