Κοντά στα ιστορικά επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης παραμένει σήμερα, Τετάρτη, 14/01, ο χρυσός, ενώ το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 90 δολαρίων. Η τάση αυτή πυροδοτήθηκε από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν ηπιότερα από το αναμενόμενο ενισχύοντας έτσι τις προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων, την ώρα που η γεωπολιτική αστάθεια συνεχίζει να στρέφει τους επενδυτές στην ασφάλεια των πολύτιμων μετάλλων.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,9%, αγγίζοντας τα 4.627,95 δολάρια ανά ουγγιά, που σύμφωνα με το Reuters είναι ελάχιστα κάτω από το ιστορικό υψηλό των 4.634,33 δολαρίων που κατέγραψε την Τρίτη. Αντίστοιχα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (παράδοσης Φεβρουαρίου) σημείωσαν άνοδο 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 4.635,60 δολάρια.

Το ασήμι σημείωσε άλμα 4,6% φτάνοντας τα 90,95 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ξεπέρασε τα 90 δολάρια για πρώτη φορά.

«Τα δεδομένα ήταν θετικά, ο ρυθμός πληθωρισμού (ήταν) χαμηλότερος, το ποσοστό ανεργίας ήταν επίσης χαμηλότερο στις ΗΠΑ, επομένως αυτοί είναι οι δείκτες που ώθησαν περαιτέρω τα πολύτιμα μέταλλα προς τα πάνω», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central, Μπράιαν Λαν.

Ηπιότερη άνοδο από την προβλεπόμενη σημείωσε ο Δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (core CPI) στις ΗΠΑ για τον μήνα Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια, παρά τις προβλέψεις των αναλυτών για άνοδο της τάξης του 0,3% και 2,7% αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, επαναλαμβάνοντας πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση των επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Fed προκαλούν ισχυρές αναταράξεις, καθώς μετά την είδηση ότι ο Λευκός Οίκος δρομολογεί έρευνα κατά του Τζερόμ Πάουελ, κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες παγκοσμίως και οι ισχυροί άνδρες της Wall Street εξέφρασαν ανοιχτά τη στήριξή τους στον πρόεδρο της Fed.