Σε νέα επίπεδα-ρεκόρ κινούνται και φέτος οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν ότι και το 2025 θα ξεπεράσουν τις 200.000. Η αυξημένη ροή αποχωρήσεων ασκεί έντονη πίεση τόσο στη διαδικασία απονομής των συντάξεων όσο και στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, την ώρα που το κύμα των baby boomers συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» (Οκτώβριος 2025), στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου κατατέθηκαν συνολικά 167.440 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Απομένουν, ωστόσο, τα στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών του έτους, διάστημα κατά το οποίο παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα, καθώς πολλοί ασφαλισμένοι σπεύδουν να «κλειδώσουν» τα δικαιώματά τους.

Μήνας αιχμής για το 2025 ήταν ο Σεπτέμβριος, με 20.552 αιτήσεις, κυρίως από εκπαιδευτικούς που αποχωρούν με τη λήξη του σχολικού έτους. Ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος, μήνες που προτιμούν κυρίως οι μισθωτοί, καθώς επωφελούνται και από την καταβολή μέρους του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι το απόλυτο ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε το 2021, με 212.151 αιτήσεις, ενώ ακολούθησαν το 2022 με 211.135 και το 2023 με 190.368.

Εκκρεμότητες και ρυθμοί απονομής

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανέρχονται σε 15.462, ενώ οι μη ληξιπρόθεσμες υπολογίζονται σε περίπου 30.000.

Την καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που απονέμουν συντάξεις στους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ, με ποσοστό διεκπεραίωσης 38%. Αντίθετα, χαμηλότεροι ρυθμοί καταγράφονται στα ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και στο Δημόσιο, όπου οι υποθέσεις παραμένουν πιο σύνθετες.

Παρά τον αυξημένο όγκο αιτήσεων, οι υπηρεσίες του Φορέα καταφέρνουν να ανταποκριθούν, καθώς μόνο τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν 23.400 απονομές. Ωστόσο, αν η εισροή νέων αιτήσεων συνεχίσει να αυξάνεται, η πίεση στο σύστημα εκτιμάται ότι θα ενταθεί.

Οι baby boomers και το «κύμα» έως το 2027

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι η μαζική έξοδος προς τη σύνταξη θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος της γενιάς των baby boomers. Υπολογίζεται ότι από το 2023 και μετά θα καταγραφούν συνολικά περισσότερες από 800.000 αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας.

Γιατί επιταχύνονται οι συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικοί λόγοι που ωθούν χιλιάδες ασφαλισμένους να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης είναι:

Η ωρίμανση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της γενιάς των baby boomers, που γεννήθηκαν κυρίως την περίοδο 1960–1965, όταν οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τις 170.000 ετησίως.

Ο φόβος αλλαγών στα όρια ηλικίας μετά το 2027, με βάση τις επικείμενες μελέτες της Αναλογιστικής Αρχής, παρά τις διαβεβαιώσεις της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Η βελτίωση των χρόνων απονομής, που περιορίζει την αναμονή για τους περισσότερους ασφαλισμένους, πλην σύνθετων περιπτώσεων.

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή εργασίας, με πλήρη καταβολή της σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, τέσσερις στους πέντε συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση. Οι εισφορές και ο πόρος 10% που καταβάλλουν ενισχύουν τα έσοδα του ΕΦΚΑ, την ίδια στιγμή όμως αυξάνονται και οι δαπάνες, καθώς οι συντάξεις καταβάλλονται πλέον χωρίς το πέναλτι του 30%.