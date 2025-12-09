Διαρκώς αυξανόμενη εμφανίζεται η ροή νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης, με τον Σεπτέμβριο να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», μέσα σε έναν μόνο μήνα υποβλήθηκαν 20.552 αιτήσεις, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς και τον υψηλότερο Σεπτέμβριο από το 2019. Με αυτή την ισχυρή «έκρηξη» αιτημάτων, ο συνολικός αριθμός στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στις 149.308 αιτήσεις.

Με βάση τον τρέχοντα ρυθμό, όλα δείχνουν ότι το 2025 θα ξεπεράσει με άνεση τις 197.228 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η χρονιά να αγγίξει τα επίπεδα–ρεκόρ του 2021 και του 2022, όταν οι νέες αιτήσεις είχαν ξεπεράσει τις 211.000. Το ενδεχόμενο να δούμε φέτος έναν συνολικό αριθμό κοντά στις 210.000 θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους παραδοσιακά καταγράφει έντονη κινητικότητα.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου είναι χαρακτηριστική: οι 20.552 αιτήσεις είναι υπερδιπλάσιες από τις 11.881 του Αυγούστου, διαφορά 8.671 αιτημάτων μέσα σε μόλις 30 ημέρες. Ακόμη και σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο, που είχαν κατατεθεί 17.285 αιτήσεις, η άνοδος είναι αισθητή (+3.267).

Περισσότεροι από τους μισούς ασφαλισμένους που προσήλθαν στον ΕΦΚΑ τον Σεπτέμβριο (11.341 ή 55%) ζήτησαν σύνταξη γήρατος, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι φτάνουν στα όρια συνταξιοδότησης — κυρίως όσοι έχουν πάνω από 35 χρόνια ασφάλισης. Σημαντικό ποσοστό κατέχουν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου (3.697 ή 18%) και οι αιτήσεις αναπηρίας (2.955 ή 15%). Οι υπόλοιπες 1.899 αφορούν παραπληγικό επίδομα.

Παράγοντες του ΕΦΚΑ αποδίδουν το φετινό άλμα σε τρεις βασικές αιτίες:

1.Την αύξηση των εργαζόμενων συνταξιούχων, που τελικά επιλέγουν να αποχωρήσουν οριστικά από την εργασία.

2.Τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, καθώς μεγάλος αριθμός εργαζομένων που προσλήφθηκαν τη δεκαετία του ’80 και αρχές του ’90 συμπληρώνουν πλέον δικαίωμα συνταξιοδότησης.

3.Την ετήσια «έξαρση» των εκπαιδευτικών αιτήσεων, που παραδοσιακά εμφανίζεται κάθε Σεπτέμβριο.

Αν εξετάσει κανείς το εννεάμηνο, ο μέσος όρος νέων αιτήσεων ανά μήνα διαμορφώνεται στις 16.589. Ωστόσο, δεδομένου ότι Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος παρουσιάζουν διαχρονικά αυξημένη κινητικότητα, η διοίκηση του ΕΦΚΑ προετοιμάζεται για ένα φινάλε έτους με ιδιαίτερα υψηλό φόρτο.

Η αυξημένη ροή αιτημάτων ασκεί πίεση στον ΕΦΚΑ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί όγκο αντίστοιχο με τις πιο απαιτητικές χρονιές της τελευταίας πενταετίας. Το στοίχημα για τον Οργανισμό είναι να διατηρήσει τους σημερινούς χρόνους απονομής συντάξεων, ώστε η νέα «έκρηξη» αιτήσεων να μη δημιουργήσει εκ νέου συσσωρεύσεις.

Το βέβαιο είναι ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε μία από τις πιο «θερμές» από άποψη υποβολών, προμηνύοντας ένα ιδιαίτερα φορτωμένο τελευταίο τρίμηνο και έναν ΕΦΚΑ σε διαρκή επιφυλακή.