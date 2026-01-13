Νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ενεργοποιείται στα μεγάλα αστικά κέντρα, με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια ενοικίαση και να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Οι υφιστάμενοι περιορισμοί όχι μόνο διατηρούνται, αλλά επεκτείνονται χωρικά και χρονικά, ενώ συνοδεύονται από εντατικούς ελέγχους και υψηλές κυρώσεις για όσους παρακάμπτουν το ισχύον καθεστώς.

Η αναστολή εγγραφής νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Αυτό μεταφράζεται σε πλήρη απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) σε περιοχές με υψηλή τουριστική και οικιστική επιβάρυνση.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Πλάκα, το Κολωνάκι, το Κουκάκι, το Σύνταγμα, η Ομόνοια, το Μοναστηράκι, τα Εξάρχεια, το Παγκράτι, το Μετς, το Γκάζι, το Μεταξουργείο και τα Πετράλωνα.

Πρόστιμα – «φωτιά» για παράνομες μισθώσεις

Όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ, κάθε παράνομη εγγραφή ή λειτουργία ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης επισύρει ιδιαίτερα βαριές κυρώσεις. Το διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στο 50% των εισοδημάτων από τη μίσθωση, με κατώτατο ποσό τις 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το ποσό διπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει έως τις 40.000 ευρώ, καλύπτοντας τα εισπραχθέντα μισθώματα από τον προηγούμενο έλεγχο έως τον επόμενο.

Ανάλογο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή και στη Θεσσαλονίκη από την 1η Μαρτίου 2026. Οι περιορισμοί θα αφορούν την Α’ Δημοτική Κοινότητα και θα ισχύσουν έως το τέλος του 2026, με πρόβλεψη για παράταση.

Η απαγόρευση θα καλύπτει το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, σε ακτίνα που ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους, εκτείνεται κατά μήκος των οδών Εγνατία και Τσιμισκή και περιλαμβάνει τα Λαδάδικα, την περιοχή του λιμανιού και την παραλιακή ζώνη έως τον Λευκό Πύργο και τις παρυφές της Άνω Πόλης.

Κρίσιμη αλλαγή αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων στις ζώνες περιορισμού. Σε κάθε αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, το ακίνητο διαγράφεται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως Airbnb.

Η χρήση του οδηγείται υποχρεωτικά είτε στη μακροχρόνια μίσθωση είτε στην ιδιοκατοίκηση, καθώς η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης παύει να «ακολουθεί» το ακίνητο μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τα καταλύματα

Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου 2025 έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Μεταξύ άλλων, απαιτούνται:

Χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής και οδηγίες διαφυγής

Πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός έκτακτης ανάγκης

Η μη συμμόρφωση τιμωρείται με πρόστιμα 5.000 ευρώ ανά παράβαση, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Σε σοβαρές περιπτώσεις ελλείψεων, το συνολικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τις 20.000 ευρώ.