Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά πραγματοποιούνται οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων, καθώς από σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καταβολών ενόψει των γιορτών.

Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, άνεργοι και δικαιούχοι κοινωνικών παροχών θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τα Χριστούγεννα.

Η αρχή γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία από την σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου προχωρά στην προπληρωμή:

της τακτικής επιδότησης ανεργίας

του επιδόματος εργασίας

της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας

του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους

των παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, μαζί με το αντίστοιχο δώρο

Οι πληρωμές γίνονται αυτόματα μέσω προπληρωμένων καρτών, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή προσέλευση στις υπηρεσίες. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι άνεργοι που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026, οι οποίοι πρέπει πρώτα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται επίσης νωρίτερα, σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025:

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), νέοι συνταξιούχοι μετά την 1η/1/2017, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025:

Συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΝΑΤ), καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Στις 22 Δεκεμβρίου καταβάλλονται και όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μετά τη νομοθετική ρύθμιση για πρόωρες πληρωμές σε περιόδους μεγάλων εορτών.

Μεταξύ αυτών:

επίδομα παιδιού Α21 (6η δόση)

επίδομα στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα

λοιπά κοινωνικά βοηθήματα

Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.