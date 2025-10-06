Στη σημασία του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού και κυρίως της ένταξης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο AKTOR αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με βασικά θέματα την έγκριση της απόσχισης των κλάδων της Κατασκευής και των Συμμετοχών.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις διασφαλίζει, συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης του Ομίλου, ροές ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, αλλά και ανεκτέλεστο ύψους 760 εκατ. ευρώ για την εταιρεία από τον κλάδο παραχωρήσεων. Επισήμανε, μάλιστα, ότι με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, αλλά κυρίως λόγω της γενικότερης ανάπτυξής του, αναθεωρούνται προς το καλύτερο οι στόχοι της εταιρείας, καθώς επιτυγχάνεται (με αναγωγή σε ετήσια βάση) EBITDA ύψους 210 εκατ. για το 2025 και 460 εκατ. ευρώ για το 2030, αντίστοιχα.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, στόχος είναι ο Όμιλος να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, αναπτύσσοντας καινούριους τομείς δραστηριοτήτων ώστε να μην εξαρτάται μόνο από τον κλάδο της κατασκευής και να μην επηρεάζεται από πιθανές διακυμάνσεις και «κακές μέρες».

«Σήμερα, ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί το 81% του κύκλου εργασιών. Μέχρι το 2030 θέλουμε αυτό το ποσοστό να έχει μειωθεί από αύξηση σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει πως δεν θα επηρεάζεται ο όμιλος από τους κύκλους που κάνει η κατασκευή» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μοιράστηκε το σχέδιο για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο δύο εκ των θυγατρικών του Ομίλου AKTOR, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τη συγκεκριμένη κίνηση.

Το Real Estate και οι επενδύσεις σε νέους τομείς

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου σχολίασε και τη ματαίωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων από την εταιρεία Prodea, σημειώνοντας ότι κατά την περίοδο που είχε ληφθεί η απόφαση εξαγοράς, η πιθανότητα απόκτησης ενός χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων αντίστοιχο με εκείνο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θεωρείτο πολύ μακρινό ενδεχόμενο και γι’ αυτό είχε κριθεί ότι η ασφαλέστερη επιλογή για την παραγωγή νέων ροών εσόδων, ήταν η επένδυση στα ακίνητα – ακόμη και μέσω μίας δύσκολης συμφωνίας, με υψηλό δανεισμό, όπως εκείνης της Prodea.

Ωστόσο, όταν προέκυψε η ευκαιρία απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η διοίκηση του Ομίλου και ο ίδιος άρχισε να έχει δεύτερες σκέψεις για τη συναλλαγή με την Prodea, καθώς οι παραχωρήσεις θα συνέβαλαν σε παρόμοιους επιχειρηματικούς στόχους, χωρίς τον υψηλό δανεισμό και το τίμημα που συνόδευαν την εξαγορά των ακινήτων.

Έτσι, προτιμήθηκε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, μία επιλογή που οδήγησε και σε καλύτερη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάπτυξη τόσο των ΑΠΕ όσο και των κλάδων της κατασκευής και της διαχείρισης εγκαταστάσεων γενικότερα.

Ο επικεφαλής του Ομίλου σημείωσε ότι εφεξής θα δοθεί σημαντικό βάρος στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για τομέα δραστηριότητας που θα μεγαλώνει εξ ίσου με τον κλάδο παραχωρήσεων, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι έως το τέλος του έτους ο Όμιλος θα ανακοινώσει μία ή δύο εξαγορές στον συγκεκριμένο κλάδο.

Παράλληλα, τόνισε ότι ολοκληρώνεται η εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος συνεχίζει να διερευνά περαιτέρω εξαγορές με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας.

«Μια ιστορική ημέρα»

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτέλεσε μία ιστορική μέρα, καθώς έχουν ενωθεί πλέον υπό τον Όμιλο, οι Κατασκευές και οι Παραχωρήσεις και, επίσης, ήταν η πρώτη μέρα που ο Όμιλος υποδέχθηκε τα στελέχη της εταιρείας ΆΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Και υπενθύμισε ότι το 2022, όταν η Winex Investments είχε εισέλθει στην τότε Intrakat, είχε πει ότι εντός τριών ετών ο Όμιλος θα βρισκόταν στη δεύτερη θέση της αγοράς, κάνοντας αναδρομή στην επιτυχημένη πορεία αυτών των ετών, την οποία αντανακλά η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου, η οποία σήμερα έχει φτάσει τα 1,8 δισ. ευρώ.

Εμπιστοσύνη των μετόχων και μετασχηματισμός

Ο κ. Εξάρχου υπενθύμισε ότι ουδέποτε στο παρελθόν μέτοχοι μίας κατασκευαστικής εταιρείας την έχουν υποστηρίξει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, συμμετέχοντας σε δύο ΑΜΚ αθροιστικού ύψους 300 εκατ. ευρώ και τόνισε ότι, διατηρώντας παρόμοιους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον και μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα, η ανάπτυξη του Ομίλου και οι προοπτικές του θα είναι μεγαλύτερες.

Όπως σημείωσε, ο Όμιλος δημιουργεί πέντε αυτόνομους πυλώνες, διακριτούς από την εισηγμένη, με στόχο να προσφέρει αξία στη μετοχή και να προστατεύσει τους μετόχους του. «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας» κατέληξε ο κ. Εξάρχου και σχολίασε ότι ο Όμιλος AKTOR ήταν, είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη κατασκευαστική στην Ελλάδα και ενδεχομένως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι «αυτό που έγινε στον Όμιλο, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στην Ελλάδα».