Τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Όμιλος AKTOR ματαίωσε τη συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου επιλεγμένων ακινήτων από την Prodea, αναλύει η διοίκηση, εστιάζοντας, στην εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης του ισολογισμού του Ομίλου από υψηλό δανεισμό, που θα ήταν ευεπίφορος σε πιθανή αύξηση των επιτοκίων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και στις χαμηλές μελλοντικές υπεραξίες.

Συγκεκριμένα, συνεκτιμήθηκε από τη Διοίκηση του Ομίλου για τη λήψη της απόφασης αυτής ότι η επικείμενη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θα προσφέρει στον Όμιλο, με πολύ χαμηλότερο νέο δανεισμό, το ίδιο EBITDA που υπολογιζόταν ότι θα έδιναν τα ακίνητα της Prodea, εάν προχωρούσε η συναλλαγή – μία παραδοχή, δηλαδή, που δεν επηρεάζει και διατηρεί εντός τροχιάς το business plan που έχει παρουσιάσει ο Όμιλος AKTOR.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση του deal με την Prodea θα συνεπαγόταν την ανάληψη νέου, υψηλού δανεισμού ύψους €600 εκατ. από τον Όμιλο, κάτι που θα αποτελούσε πλέον εν δυνάμει σοβαρό κίνδυνο, καθώς βρισκόμαστε σε μία συγκυρία όπου οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και η πολιτική αστάθεια σε σημαντικές χώρες της Ευρώπης, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε υφεσιακή αύξηση των επιτοκίων – και αυτή με τη σειρά της να πλήξει πρώτα έναν σύνθετο δανεισμό αυτής της μορφής.

Ο τρίτος λόγος ήταν ότι, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της Prodea αφορούσε prime ακίνητα οι προσδοκώμενες υπεραξίες από την πιθανή πώληση των ακινήτων δεν εκτιμάτο ότι θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες στο άμεσο μέλλον.

Έτσι, η Διοίκηση του Ομίλου πήρε την απόφαση να ματαιώσει τη συμφωνία, καθώς αυτή περιελάβανε μία εξαιρετικά σύνθετη χρηματοοικονομική δομή με ακριβό δανεισμό, που υπόκειτο, σε επισφαλή αύξηση υφεσιακών επιτοκίων η οποία στη καλύτερη περίπτωση θα απέδιδε τα αναμενόμενα κέρδη όχι νωρίτερα από μία πενταετία, και να την αντικαταστήσει με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία, μάλιστα, θα προσφέρει στον Όμιλο σημαντικές ταμειακές ροές και θα απαιτήσει σημαντικά μικρότερη έκθεση σε ουσιωδώς φθηνότερο δανεισμό.