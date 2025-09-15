Δεν θα απαιτείται εφεξής η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, κατά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης, από το ΠΔΕ, έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», το οποίο εισάγεται αύριο, Τρίτη, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση, «απλοποιείται η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων που υλοποιούν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για λόγους επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών».

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διάθεσης και από τον τακτικό προϋπολογισμό των αναγκαίων κεφαλαίων σε ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και πιστωτικά ιδρύματα, για τη χρηματοδότηση των οριζόμενων Επιλέξιμων Επενδύσεων. Τα εν λόγω κεφάλαια ανέρχονται έως το ύψος κεφαλαίων που θα αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή της σχετικής Δανειακής Σύμβασης.

Προβλέπεται επιπροσθέτως ότι το ποσό που αντιστοιχεί στα διατιθέμενα από τον τακτικό προϋπολογισμό κεφάλαια επιστρέφεται σε αυτόν, μετά την εκταμίευση των κεφαλαίων από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη χρηματοδότηση της δράσης της δανειακής σύμβασης με την κάλυψη από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού των χρηματοδοτικών αναγκών που δημιουργούνται από την υποβολή αιτήματος πληρωμής από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”, έως την εκταμίευση της δόσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κάλυψη χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών και των φορέων των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων μέσω των δανείων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με κεφάλαια του τακτικού προϋπολογισμού. Η επιστροφή στον τακτικό προϋπολογισμό των κεφαλαίων που θα διατεθούν, θα γίνεται μετά από την καταβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

