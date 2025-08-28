Παρά τις γενικότερες οικονομικές αβεβαιότητες, ο τουρισμός στην Ευρώπη συνεχίζει να δείχνει δυναμική, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν όλο και περισσότερο προορισμούς εκτός της κλασικής περιόδου αιχμής και να προτιμούν ήσυχα και λιγότερο πολυσύχναστα μέρη.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα «Monitoring Sentiment for Intra-European Travel» της European Travel Commission (ETC), το 77% των Ευρωπαίων σχεδιάζει τουλάχιστον ένα ταξίδι μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2025, με μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών να διατηρεί ή να αυξάνει τον προϋπολογισμό για διακοπές. Η ζήτηση παραμένει υψηλή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ η πρόθεση ταξιδιού είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των ατόμων άνω των 55 ετών, με ποσοστό 82%.

Αν και οι παραδοσιακοί μήνες Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς, ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ισχυρό ανταγωνιστή, καθώς το 22% των Ευρωπαίων προγραμματίζει ταξίδια για τον συγκεκριμένο μήνα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η στροφή προς το πρώιμο φθινόπωρο οφείλεται στον συνδυασμό ηπιότερων καιρικών συνθηκών, λιγότερου πλήθους και καλύτερης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ο Μιγκέλ Σανθ, πρόεδρος της ETC, σχολιάζει: «Ακόμη και εν μέσω μεταβαλλόμενων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, οι Ευρωπαίοι δεν δείχνουν να περιορίζουν τα ταξίδια τους. Αντιθέτως, προτιμούν όλο και περισσότερο πιο ήσυχους προορισμούς και ταξίδια εκτός αιχμής. Οι προορισμοί θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυναμική, προωθώντας λιγότερο πολυσύχναστες εμπειρίες».

Η στροφή προς ήσυχους και εναλλακτικούς προορισμούς

Η ανησυχία για τον υπερτουρισμό επηρεάζει πλέον τις επιλογές των ταξιδιωτών, με το 55% να προγραμματίζει διακοπές σε λιγότερο δημοφιλείς ή εναλλακτικούς προορισμούς. Παράλληλα, η δημοτικότητα των κλασικών τουριστικών θέρετρων εμφανίζει πτώση, γεγονός που επηρεάζει και τα μέσα μετακίνησης.

Τα αεροπορικά ταξίδια παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή (53%), ωστόσο η χρήση αυτοκινήτου καταγράφει αύξηση 4% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας το 32%. Η επιλογή αυτοκινήτου προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σταθεροί προϋπολογισμοί και αυξημένες δαπάνες ανά ταξίδι

Παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες, το 62% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να διατηρήσει σταθερό τον προϋπολογισμό των διακοπών του έως τον Νοέμβριο του 2025, ενώ το 22% προβλέπει αύξηση των δαπανών. Παρατηρείται επίσης άνοδος στο ποσοστό των ταξιδιωτών που προγραμματίζουν να ξοδέψουν μεταξύ 1.500 και 2.500 ευρώ ανά άτομο.

Στον προορισμό, η διαμονή (32%) και το φαγητό (24%) παραμένουν οι κορυφαίες προτεραιότητες. Οι ταξιδιώτες άνω των 45 ετών δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση, ενώ οι νεότεροι στρέφονται περισσότερο σε εμπειρίες και δραστηριότητες, αναζητώντας αυθεντικές και προσωποποιημένες εμπειρίες.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή αγορά τουρισμού δείχνει ότι παραμένει ανθεκτική και ευέλικτη, με τους ταξιδιώτες να αναπροσαρμόζουν τις προτιμήσεις τους και να αναζητούν ποιότητα, άνεση και πιο ήσυχες διακοπές, ανεξαρτήτως της οικονομικής συγκυρίας.