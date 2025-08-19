Η Ιταλία μπορεί να έχει κάνει το gelato διάσημο σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν είναι η κορυφαία παραγωγός παγωτού στην ΕΕ. Η φήμη δεν συμβαδίζει πάντα με την πραγματικότητα και παρά την αδιαμφισβήτητη γαστρονομική της παράδοση, οι αριθμοί δείχνουν πως άλλες χώρες έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν στη βιομηχανία του παγωτού, επενδύοντας σε μεγάλες μονάδες παραγωγής και αξιοποιώντας την υψηλή ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αυτό εξηγεί γιατί η Ιταλία, ενώ διατηρεί τον τίτλο της «μητέρας του gelato», χάνει τα πρωτεία από πιο βιομηχανοποιημένες οικονομίες.

Το παγωτό, όπως είναι αναμενόμενο, μπαίνει στην πρώτη γραμμή των καλοκαιρινών απολαύσεων. Και η Ευρώπη έχει πολλά να προσφέρει: το 2024 παρήχθησαν 3,3 δισ. λίτρα παγωτού, 2% περισσότερα από το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά.

Γερμανία: Όταν το παγωτό γίνεται… βιομηχανία

Στην κορυφή βρίσκεται η Γερμανία, με 607 εκατ. λίτρα παγωτού το 2024.

Στη δεύτερη θέση η Γαλλία (501 εκατ. λίτρα) και τρίτη η Ιταλία (492 εκατ. λίτρα). Ακολουθεί η Ισπανία (378 εκατ. λίτρα) και η Πολωνία (298 εκατ. λίτρα).

Μικροί… αλλά δυνατοί

Οι πέντε πρώτες χώρες μπορεί να έχουν τους μεγαλύτερους αριθμούς, αλλά δεν ήταν αυτές που έφεραν την άνοδο στην παραγωγή.

Η Πολωνία ήταν η εξαίρεση, με άλμα 29% σε σχέση με το 2023. Αντίθετα, η Γαλλία είχε πτώση -12%, η Ιταλία -7%, η Ισπανία -6% και η Γερμανία -1%.

Το μυστικό της αύξησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κρύβεται στους μικρότερους παραγωγούς: το Βέλγιο εκτοξεύτηκε με +35%, η Βουλγαρία με +19% και η Τσεχία με +15%.

Η Γαλλία παίζει… μπάλα στις εξαγωγές

Οι εξαγωγές δίνουν μία άλλη εικόνα. Το 2024, οι χώρες της ΕΕ εξήγαγαν 265,3 εκατομμύρια κιλά παγωτού σε χώρες εκτός ΕΕ και εισήγαγαν 69,3 εκατομμύρια κιλά. Η ποσότητα των εξαγωγών αυξήθηκε μόνο κατά 1% σε σύγκριση με το 2023 (+2,8 εκατ. κιλά), ενώ οι εισαγωγές εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά κατά 24% (+13,6 εκατ. κιλά).

Στις εξαγωγές λοιπόν, η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 55,9 εκατ. κιλά παγωτού που έφυγαν εκτός ΕΕ.

Η Ιταλία ακολούθησε με 42,6 εκατ. κιλά, η Ολλανδία με 31,9 εκατ. κιλά, ενώ η Γερμανία – παρότι πρώτη σε παραγωγή – εξάγει μόλις 28,2 εκατ. κιλά. Ο λόγος; Μάλλον κρατάει το παγωτό της για τους Ευρωπαίους και τους δικούς της καταναλωτές.