Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν εξοχική κατοικία, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, μεσογειακό τρόπο ζωής και επενδυτική σταθερότητα.

Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για κατοικίες σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές παραμένει ισχυρή, με διεθνείς αγοραστές να επιλέγουν τη χώρα για συνδυασμό ποιότητας ζωής και προοπτικής μακροχρόνιας αξίας.

Το Market Report της Engel & Völkers Ελλάδος επιβεβαιώνει την αυξητική τάση στην αγορά premium ακινήτων, με ενδιαφέρον τόσο για βίλες με θέα στη θάλασσα όσο και για παραδοσιακές κατοικίες σε πιο ήσυχες τοποθεσίες.

Ο Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος, τονίζει ότι «Πέρα από τα γνωστά θέρετρα όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος, μικρότερα νησιά κερδίζουν συνεχώς έδαφος, προσελκύοντας αγοραστές που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες διαβίωσης σε συνδυασμό με επενδυτική ασφάλεια». Οι επενδυτές πλέον εξετάζουν προσεκτικά κάθε αγορά, με κριτήρια που περιλαμβάνουν πρόσβαση στην παραλία, ιδιωτικότητα, ενεργειακή απόδοση και σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Στις Κυκλάδες, η Μύκονος παραμένει κορυφαία επιλογή, με πολυτελείς βίλες που φτάνουν έως 12.000 ευρώ/τ.μ. Η Πάρος προσελκύει αγοραστές που αναζητούν κατοικίες με θέα στη θάλασσα και ποιότητα κατασκευής, με τιμές που κυμαίνονται έως 12.000 ευρώ/τ.μ. Η Σαντορίνη διατηρεί υψηλή ζήτηση, με μέγιστες τιμές έως 7.500 ευρώ/τ.μ., όπου οι παραδοσιακές κυκλαδίτικες κατοικίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο επιλογής. Ταυτόχρονα, νησιά όπως η Νάξος, η Σύρος, η Άνδρος και η Τήνος προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές, με τιμές που ξεκινούν από 2.300 ευρώ/τ.μ., αποτελώντας ελκυστικές επιλογές για επενδυτές που αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος διατηρεί σταθερή ζήτηση με πολυτελείς βίλες έως 6.750 ευρώ/τ.μ., ενώ η Σύμη εμφανίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον, με ακίνητα έως 6.000 ευρώ/τ.μ. Η Πελοπόννησος, με περιοχές όπως το Πόρτο Χέλι και η Μεσσηνία, προσελκύει επενδυτές με premium ακίνητα που κυμαίνονται έως 6.000 ευρώ/τ.μ. και 5.500 ευρώ/τ.μ., αντίστοιχα, προσφέροντας συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ήσυχης ζωής και εύκολης πρόσβασης. Στον Αργοσαρωνικό, η Ύδρα και οι Σπέτσες προσφέρουν υψηλής αξίας ακίνητα έως 7.500 ευρώ/τ.μ. και 6.500 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, ενώ η Χαλκιδική παραμένει δημοφιλής για διεθνείς αγοραστές με παραθαλάσσιες βίλες έως 10.000 ευρώ/τ.μ.

Ποιότητα, ιδιωτικότητα και μακροχρόνια αξία

Η ζήτηση χαρακτηρίζεται στρατηγική και σταθερή, με έμφαση σε κατοικίες που συνδυάζουν ποιότητα, ιδιωτικότητα και μακροχρόνια αξία. Περίπου το 85% των συναλλαγών πραγματοποιείται από ξένους αγοραστές, κυρίως από Κεντρική Ευρώπη, ΗΠΑ, Λίβανο, Ισραήλ, Βαλκάνια και Τουρκία. Οι επενδυτές επιλέγουν προσεκτικά κατοικίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια: θέα στη θάλασσα, πισίνα, πρόσβαση στην παραλία και αρχιτεκτονική που σέβεται το περιβάλλον και την παράδοση.

Η αγορά των Κυκλάδων καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή δυναμική, με μέση τιμή 4.500 ευρώ/τ.μ. στην Πάρο, 7.500–12.000 ευρώ/τ.μ. στη Μύκονο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Σύρο, όπου οι ξένοι επενδυτές προέρχονται κυρίως από Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία, Λίβανο και Ισραήλ. Νησιά όπως η Κύθνος, η Κέα, η Άνδρος και η Τήνος συνδυάζουν αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, ενώ η Αντίπαρος διατηρεί περιορισμένη διαθεσιμότητα και υψηλή ζήτηση, κυρίως από ξένους επενδυτές.

Οι παράγοντες που ενισχύουν τη σταθερή ζήτηση περιλαμβάνουν τον περιορισμένο αριθμό νέων οικοδομικών αδειών, τη δυνατότητα μακροχρόνιας απόδοσης μέσω μίσθωσης και την αυξημένη αναζήτηση premium ακινήτων που προσφέρουν ποιότητα ζωής όλο τον χρόνο. Οι επενδυτές δίνουν έμφαση στην ασφάλεια της επένδυσης, την ιδιωτικότητα και την ευκολία πρόσβασης, ενώ η Ελλάδα διατηρεί μοναδική θέση σε σχέση με άλλες μεσογειακές αγορές, συνδυάζοντας φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και υψηλή επενδυτική αξία.

Ήπια η αύξηση των τιμών

Η Engel & Völkers προβλέπει ότι η ζήτηση θα παραμείνει σταθερή και η αύξηση των τιμών θα είναι ήπια, κυρίως σε προνομιακές περιοχές. Η ελληνική αγορά εξοχικών κατοικιών ωριμάζει συνεχώς, με αγοραστές που αξιολογούν κάθε επένδυση με γνώμονα την ποιότητα κατασκευής, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αισθητική και τη δυνατότητα αξιοποίησης όλο τον χρόνο. Με συνδυασμό επενδυτικής ασφάλειας και υψηλής ποιότητας ζωής, η Ελλάδα παραμένει προορισμός που συναρπάζει και προσελκύει το διεθνές επενδυτικό κοινό.