Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε τη Δευτέρα με πτώση, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στην αναμενόμενη ανακοίνωση νέων δεδομένων για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 200,52 μονάδων (–0,45%), στις 43.975,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,62 μονάδων (–0,30%), στις 21.385,40 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16 μονάδων (–0,25%), στις 6.373,45 μονάδες.