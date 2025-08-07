Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επικράτησαν μικτές τάσεις την Πέμπτη, υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκαλεί η εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά τον αντίκτυπό της.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 224,48 μονάδων (–0,51%), στις 43.968,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 73,27 μονάδων (+0,35%), στις 21.242,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,06 μονάδων (–0,08%), στις 6.340 μονάδες.