Η αντίστροφη μέτρηση για την BEYOND 2025 έχει ξεκινήσει, καθώς πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 4 έως τις 6 Απριλίου στο Metropolitan Expo.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Αναστάσιος Τζήκας, προλογίζοντας την εκδήλωση, παρουσίασε το όραμα της BEYOND ως της κορυφαίας διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τόνισε ότι η στρατηγική απόφαση για εναλλάξ διοργάνωση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενισχύει σημαντικά αυτή την κατεύθυνση. Ανατρέχοντας στα πέντε χρόνια της διοργάνωσης, υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για νέες τεχνολογίες χωρίς η Ελλάδα να φιλοξενεί ένα γεγονός σαν τη BEYOND». Ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και υποστηρικτές και παρουσίασε συνοπτικά το πρόγραμμα της έκθεσης, το συνέδριο και τις παράλληλες δράσεις του τριημέρου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε ότι «η BEYOND μπορεί να μεγαλώσει, καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε κόμβο τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο όχι απλά να καταναλώνουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να παράγουμε τεχνητή νοημοσύνη». Ανέφερε επίσης ότι η αγορά δείχνει πως η Ελλάδα αποκτά αυξανόμενη σημασία στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας, κάτι που αποτελεί θεμέλιο και ευκαιρία για το μέλλον της διοργάνωσης.

Ο Managing Director της Be-Best, Ευάγγελος Χαραλάμπους, εστίασε στη σημασία της εξαγωγής τεχνολογίας από την Ελλάδα και στις ευκαιρίες που προσφέρει η BEYOND ως ένα «πραγματικό marketplace τεχνολογίας». Περιέγραψε τους τομείς της BEYOND και τα αντίστοιχα κοινά στόχευσης, καταλήγοντας ότι «η BEYOND είναι ταυτόχρονα ο καθρέφτης του τεχνολογικού οικοσυστήματος της χώρας, αλλά και ο πολλαπλασιαστής του».

Ο Co-Founder των Industry Disruptors Game Changers, Μιχάλης Στάγκος, έθεσε το ερώτημα τι διαφοροποιεί τη BEYOND από άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις, τονίζοντας ότι «φέρνει στο τραπέζι όλους τους stakeholders». Ανέλυσε τον ρόλο τους και υπογράμμισε ότι μια επιτυχημένη έκθεση δεν αρκεί να θέτει ζητήματα, αλλά πρέπει να προωθεί συνεργασίες, καταλήγοντας ότι αυτό είναι το στοιχείο που την ξεχωρίζει. Έκανε αναφορά στις πρωτογενείς έρευνες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, στους θεματικούς άξονες και στους διακεκριμένους ομιλητές, ενώ τόνισε τη σημασία του «Startup Village» για τη σύνδεση του startup οικοσυστήματος με δυνητικούς επενδυτές.

Ο δενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, Αλέξης Τσαξιρλής, αναφέρθηκε σε διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα της έκθεσης και εξέφρασε την άποψη ότι «η φετινή ενδυνάμωση της BEYOND θα κάνει την επόμενη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη ένα ακόμη πιο σημαντικό γεγονός στα Βαλκάνια».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμούς Υποστηρικτών και Χρυσών Χορηγών, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης, ο Μανώλης Φρατζεσκάκης από την HETIA, η πρόεδρος του ΟΔΑΠ, Νικολέττα Διβάρη-Βαλάκου, ο υπεύθυνος Τμήματος Marketing & Communications της Intracom Telecom, Αλέξανδρος Ταρνάρης, ο Τάσος Καραλιώτας από τη Synapsecom Coolblock και ο διευθυντής πωλήσεων της Digital Realty, Νίκος Καραδημήτρης.

Λίγα λόγια γα τη BEYOND

Η BEYOND είναι μια διεθνής έκθεση και συνέδριο ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας, αποτελώντας σημείο συνάντησης κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας, οραματιστών, startups, scale-ups, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Φιλοδοξεί να γίνει η κορυφαία διοργάνωση του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Μετά από τέσσερις επιτυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, η πέμπτη BEYOND, με θεματικό τίτλο «AI Reality Bites», θα φιλοξενηθεί από τις 4 έως τις 6 Απριλίου 2025 στο Metropolitan Expo της Αθήνας.

Η BEYOND διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO, τη Be-Best και τους Industry Disruptors Game Changers (IDGC), με συνδιοργανωτές το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Αττικής, με υποστηρικτές τους ΟΔΑΠ, ΣΕΠΕ, ΣΕΤΠΕ, ΣΕΚΕΕ και ΗΕΤΙΑ.