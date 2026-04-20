Το καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με τη σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», της Coline Serreau, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένηδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με… ένα γλυκύτατο μωρό; Ένα καλάθι στην πόρτα και ένα σημείωμα αρκούν για να ανατρέψουν τη ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη! Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα γεμάτη ευθύνες, ανατροπές και απρόβλεπτα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ανακαλύπτοντας –μέσα από το χάος– τη δύναμη της φροντίδας, της αγάπης και της πατρότητας. Σε ρόλο – έκπληξη η Ελένη Καρακάση. Μαζί τους οι Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου και Μαριλένα Λιακοπούλου.

Η υπόθεση βασίζεται στην κωμική γαλλική ταινία του 1985 «Trois hommes et un couffin» της Coline Serreau, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας, ενώ το 1987 το Χολιγουντιανό ριμέικ «Three men and a baby», σε σκηνοθεσία Leonard Nimoy, με πρωταγωνιστές τους TomSelleck, Steve Guttenberg και Ted Danson, αναδείχθηκε από το Αμερικανικό Box Office ως η εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Με φρέσκια σκηνοθετική ματιά, γρήγορο ρυθμό και αστείρευτο χιούμορ, το «Ένα μωρό για τρεις» υπόσχεται να γίνει η απόλυτη καλοκαιρινή θεατρική εμπειρία του φετινού καλοκαιριού. Μια δροσερή, ανατρεπτική κωμωδία που θα φωτίσει τις καλοκαιρινές νύχτες μας και θα χαρίσει άφθονο γέλιο στο κοινό!

Ταυτότητα παράστασης

Πρωταγωνιστούν:

Διονύσης Ατζαράκης

Ζήσης Ρούμπος

Χάρης Χιώτης

Μαζί τους η Ελένη Καρακάση

Και οι

Μαρία Βασιλάτου

Πέτρος Ιωάννου

Μαριλένα Λιακοπούλου

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – απόδοση: Θέμις Μαρσέλλου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Σοφία Δριστέλα

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Μουσική επιμέλεια: Ιάσονας Γουάστωρ

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρκέλλα Καζαμία

Προπώληση: more.com

Θέατρο Αθηνά

Δεριγνύ 10, Αθήνα