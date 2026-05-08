Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα έχει ξεκινήσει, με τον πυρετό των προετοιμασιών να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (8/5). Η πρώτη πρόβα του θρυλικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε χθες, ενώ από σήμερα το πρωί εκατοντάδες θαυμαστές έχουν κατακλύσει την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να επισκεφθούν το επίσημο M72 Pop-Up Shop.

Το ειδικά διαμορφωμένο κατάστημα λειτουργεί στο πλαίσιο του World of Beer Festival 2026 και φιλοξενεί αποκλειστικά επίσημα προϊόντα των Metallica, προσελκύοντας τεράστιο ενδιαφέρον από τους fans του συγκροτήματος. Από νωρίς σχηματίστηκαν ουρές εκατοντάδων μέτρων, με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά προκειμένου να αποκτήσει συλλεκτικά αντικείμενα και αναμνηστικά από την περιοδεία.

Το συγκεκριμένο pop-up store εντάσσεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία του M72 World Tour και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να προμηθευτούν αποκλειστικά προϊόντα της περιοδείας, αλλά και ιδιαίτερα συλλεκτικά είδη υψηλής αξίας για τους φίλους της μπάντας.

Ανάμεσα στα διαθέσιμα προϊόντα βρίσκονται limited screen-printed posters, t-shirts της συναυλίας, skateboards σχεδιασμένα από κορυφαίους καλλιτέχνες, αλλά και μεγάλη ποικιλία από νέο και κλασικό Metallica merch. Την ίδια στιγμή, όσοι διαθέτουν Μ72 Fan Card έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κληρώσεις με δώρα, μεταξύ των οποίων και εισιτήρια για την αρένα της συναυλίας.

Οι ώρες λειτουργίας του M72 Pop-Up Shop είναι οι εξής:

Παρασκευή 8/5: 0:00 – 20:00

Σάββατο 9/5: 09:00 – 18:30

Κυριακή 10/5: 10:00 – 20:00