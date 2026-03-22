Μια μουσική πρόταση που χαρτογραφεί τη διαδρομή της ελληνικής μουσικής από το χθες στο σήμερα, έρχεται να παρουσιάσει το μουσικό project SYNδESIS στο Κύτταρο.

Το project αποτελεί μια μουσική αφήγηση που συνδέει τις παραδοσιακές μελωδίες της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, καθώς και εμβληματικά έργα σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, με τον σύγχρονο ηλεκτρικό ήχο. Μέσα από σύγχρονες ηχητικές φόρμες, τα γνώριμα ακούσματα αποκτούν μια διαφορετική δυναμική, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα και την ταυτότητά τους.

Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι το rudimental drumming, μια τεχνική κρουστών με ρίζες στην ελβετική και αμερικανική παράδοση. Πρόκειται για ένα στυλ κρουστών που μας έρχεται από τον 14ο αιώνα και επικεντρώνεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων, τυποποιημένων μοτίβων χτυπημάτων, γνωστών ως «rudiments». Σκοπός τους η δημιουργία ρυθμικών μουσικών φράσεων, δίνοντας έμφαση στον ακριβή έλεγχο, τη δυναμική και τον συντονισμό, με στόχο την ανάπτυξη ταχύτητας και πλούσιου μουσικού λεξιλογίου, ενώ παραπέμπουν ηχητικά στις στρατιωτικές marching bands.

Αποτελεί θεμελιώδη τεχνική για τους ντράμερ, αφού το σύγχρονο drumming και οι διάφορες τεχνικές ταμπούρου «πάτησαν» και πατάνε στη γλώσσα αυτή, όντας απόγονοί της. Το rudimental στοιχείο ενσωματώνεται οργανικά στο σύνολο του προγράμματος, λειτουργώντας ως ρυθμικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην παράδοση και τον σύγχρονο ήχο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα της παράστασης περιλαμβάνει και αυτοτελές μέρος αφιερωμένο στην παρουσίαση rudimental drumming κομματιών, αναδεικνύοντας τη δομή, την τεχνική και τη ρυθμική γλώσσα αυτής της παγκόσμιας παράδοσης κρουστών. Το μουσικό μέρος πλαισιώνεται από video art που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι οπτικές συνθέσεις ακολουθούν τη ροή της μουσικής, μετατρέποντας το ρυθμό και τους στίχους σε μια σύγχρονη οπτικοακουστική εμπειρία.

Το project SYNδESIS προτείνει μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση, όπου η ελληνική μουσική κληρονομιά συναντά μια πολυδιάστατη προσέγγιση στα κρουστά με έμφαση στα παραδοσιακά ταμπούρα, συνθέτοντας ένα ενιαίο, δυναμικό αποτέλεσμα.

Οι SYNδESIS είναι:

Φωνές: Γκέλυ Φλουρή, Ιωάννα Μιχαηλίδου, Νατάσσα Αργυράκη

Πλήκτρα: Μιχάλης Κραουνάκης | Τρομπέτα: Δημήτρης Μεντεσίδης

Φλάουτο: Κατερίνα Βέρδη | Κιθάρα: Χρήστος Τσαμαρδάς

Μπάσο: Μιχάλης Πλεξουσάκης

Ταμπούρα: Αλέξανδρος Νεδέλκος, Πάνος Τσακαλόζος,

Σπύρος Λιγκώνης, Κώστας Σερεμέτης, Θανάσης Πολίτης

Κρουστά: Νίκος Μαρτζιώκας

Ήχος: Πάνος Παπανικολάου

Τι πρέπει να ξέρετε για τους SYNδESIS

Πρόκειται για ένα μουσικό project του Αλέξανδρου Νεδέλκου, drummer με διεθνή δράση στον χώρο του rudimental drumming. Ο Αλέξανδρος εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς κρουστών (SIRD, NARD, USARD) και έχει συμμετάσχει σε μουσικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Σκωτία, Ολλανδία).

Είναι διοργανωτής του International Rudimental Drumming Festival στην Ελλάδα, ενώ το έργο του εστιάζει στη μελέτη και ανάδειξη του rudimental drumming και στη σύνδεσή του με την ελληνική μουσική παράδοση, μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση στα ταμπούρα και κρουστά των Marching Bands.

Την παράσταση θα ανοίξει το σύνολο κρουστών KrotalArta. Δημιουργία του καθηγητή κρουστών Γεώργιου Γεωργίου το 2006, η ομάδα αναδεικνύει την πολυφωνία των κρουστών μέσα από ένα πρωτότυπο «πάντρεμα» latin, rock και funk στοιχείων με την ελληνική παράδοση. Χρησιμοποιώντας από κλασικά και παραδοσιακά όργανα μέχρι καθημερινά αντικείμενα και body percussion, το σχήμα έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία με εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συμμετοχές σε θεατρικά και ντοκιμαντέρ, αλλά και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και ο Σωκράτης Μάλαμας.

SYNδESIS live

Πότε: Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 21.00

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (προπώληση) – 18 ευρώ (ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.gr

Κύτταρο Live

Ηπείρου & Αχαρνών, Αθήνα