Σαν σήμερα το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το πρώτο τους single με τη δισκογραφική εταιρεία Apple. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το επτάλεπτο αυτό κομμάτι –με το μεγαλύτερο sing-along φινάλε που είχε γραφτεί ποτέ– θα γινόταν ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία της ροκ.

Πίσω όμως από τη μελωδία που ενώνει εκατομμύρια ακροατές κρύβεται μια βαθιά προσωπική ιστορία. Ο Paul McCartney, βλέποντας τον μικρό Julian Lennon να περνά τη θύελλα του διαζυγίου των γονιών του, έγραψε το τραγούδι με αρχικό τίτλο «Hey Jules». Ήταν μια προσπάθεια να του δώσει κουράγιο: να μην αφήσει τη θλίψη να τον λυγίσει, να βρει τη δύναμη να αγαπήσει και να συνεχίσει μπροστά.

Παρά το συγκινητικό υπόβαθρο, το «Hey Jude» δεν ξέφυγε από τις θεωρίες συνωμοσίας της εποχής. Στίχοι όπως «let her under your skin» έκαναν πολλούς να υποθέσουν ότι μιλούσε για ναρκωτικά. Η εποχή των late ‘60s με την ψυχεδελική κουλτούρα τροφοδότησε την παραφιλολογία. Ο McCartney όμως διέψευσε κατηγορηματικά: «Ήταν απλώς ένα τραγούδι για να δώσω δύναμη σε ένα παιδί. Τίποτα παραπάνω».

1071: Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, Ρωμανός Δ’ Διογένης, γνωρίζει καταστροφική ήττα στη Μάχη στο Μαντζικέρτ της Αρμενίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του σουλτάνου Αλπ Αρσλάν. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.

1346: Στη Μάχη του Κλεσί κατά τον Εκατονταετή Πόλεμο, οι Άγγλοι του Εδουάρδου Γ΄ χρησιμοποιούν για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη, γεγονός που σηματοδοτεί νέα εποχή στον πόλεμο και οδηγεί σε βαριά ήττα των Γάλλων.

1821: Στην Ελληνική Επανάσταση, οι οπλαρχηγοί Πανουργιάς και Γιάννης Γκούρας με μόλις 2.000 άνδρες νικούν τις υπέρτερες δυνάμεις του Μπεϊράμ Πασά (8.000 στρατιώτες) στη μάχη των Βασιλικών στη Φθιώτιδα. Η νίκη αυτή ανακόπτει την πορεία των Οθωμανών προς την Πελοπόννησο και ενισχύει την Επανάσταση.

1910: Ανακοινώνεται η χρησιμότητα των Ακτίνων Χ στη διερεύνηση των ασθενειών του λάρυγγα.

1920: Οι Αμερικανίδες εξασφαλίζουν το δικαίωμα της ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας.

1922: Η ελληνική διοίκηση διατάσσει την εκκένωση της Μαγνησίας στη Μικρά Ασία, ενώ ο Ύπατος Αρμοστής Σμύρνης Αριστείδης Στεργιάδης εγκαταλείπει τη Σμύρνη επιβαίνοντας σε αγγλικό πολεμικό πλοίο. Η εγκατάλειψη προκαλεί αγωνία στον ελληνικό πληθυσμό και προαναγγέλλει τη Μικρασιατική Καταστροφή.

1923: Η Ελλάδα επικυρώνει με νομοθετικό διάταγμα τη Συνθήκη της Λοζάννης, η οποία ορίζει οριστικά τα σύνορα με την Τουρκία και βάζει τέλος στη Μικρασιατική Εκστρατεία, ανοίγοντας όμως το κεφάλαιο της ανταλλαγής πληθυσμών.

1959: Παρουσιάζεται για πρώτη φορά το θρυλικό Mini Cooper από τη British Motor Corporation. Σχεδιαστής του είναι ο Ελληνοβρετανός μηχανικός Άλεκ Ισιγώνης, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του αυτοκινήτου.

1962: Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το ερευνητικό διαστημόπλοιο «Mariner ΙΙ», για να εξερευνήσει την Αφροδίτη.

1983: Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.

1998: Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

2001: Ο Νίκος Κακλαμανάκης τερματίζει πρώτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Mistral που διεξάγεται στη Βάρκιζα κατακτώντας για 3η φορά τον τίτλο.

Γεννήσεις

1910 – Μητέρα Τερέζα (Άγκνες Γκόντζε Μπογιατζίου), αλβανικής καταγωγής ιεραπόστολος της Καθολικής Εκκλησίας, γεννήθηκε στα Σκόπια στις 26 Αυγούστου. Αφιέρωσε τη ζωή της στους φτωχούς και τους αδύναμους της Καλκούτα, ιδρύοντας το Τάγμα των Αδελφών του Ελέους (1950), το οποίο επεκτάθηκε σε 100 χώρες φροντίζοντας χιλιάδες ορφανά, ετοιμοθάνατους, ναρκομανείς και άτομα με AIDS. Βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1979 για την ανιδιοτελή ανθρωπιστική της δράση και τη συμβολή της στην καταπολέμηση της φτώχειας και της δυστυχίας. Πέθανε το 1997 στην Καλκούτα και το 2016 ανακηρύχθηκε Αγία από την Καθολική Εκκλησία, αποτελώντας διαχρονικό σύμβολο αλτρουισμού και φροντίδας προς τον συνάνθρωπο.

1943 – Δάκης (Βρασίδας Χαραλαμπίδης), Έλληνας τραγουδιστής και αγαπημένος ερμηνευτής της ελληνικής ποπ μουσικής. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το 1963 ήρθε στην Ελλάδα, ξεκινώντας την καριέρα του σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων. Υπήρξε πολυγλωσσος – μιλούσε έξι γλώσσες – και πέτυχε μεγάλη επιτυχία τόσο με ξενόγλωσσα όσο και με ελληνικά τραγούδια. Εμβληματικές επιτυχίες όπως «Τόσα καλοκαίρια», «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» τον established ως ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της ελληνικής σκηνής, συνεργαζόμενος με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσσας και ο Κώστας Ξενάκης.

1980 – Μακόλεϊ Κάλκιν, Αμερικανός ηθοποιός, θρύλος παιδικών ταινιών. Έγινε διάσημος ως ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ στο «Home Alone» και «Home Alone 2», σημειώνοντας τεράστια επιτυχία ως «παιδί σταρ» του ’90. Πρωταγωνίστησε επίσης στα «Το κορίτσι μου», «Richie Rich» και «Uncle Buck», αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

1989 – Τζέιμς Χάρντεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, εξέχον αστέρι του NBA και MVP το 2018. Ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική ντρίμπλα και το επιθετικό του ρεπερτόριο. Έχει αγωνιστεί στους Houston Rockets, Philadelphia 76ers και Brooklyn Nets, με αμέτρητες διακρίσεις στους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του.

Θάνατοι

1902 – Τσαρλς Λίντμπεργκ, Αμερικανός πιλότος και εθνικός ήρωας, που το 1927 πραγματοποίησε την πρώτη σόλο υπερατλαντική πτήση χωρίς στάση, με το μονοκινητήριο Spirit of St. Louis από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι. Έμεινε στην ιστορία ως πρωτοπόρος της αεροπλοΐας.

