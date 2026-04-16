Η οικογένεια Focker για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τις κινηματογραφικές αίθουσες τραβά, σε νέες περιπέτειες και με νέες προσθήκες. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μπεν Στίλερ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους κι επιστρέφουν με το «Σόι της Συμφοράς», που αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στη σειρά επιτυχημένων ταινιών «Meet the Parents», που αναδείχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 330 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, οδηγώντας σε δύο σίκουελ πριν από τη νέα συνέχεια.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου 2026 και αποτελεί το τέταρτο μέρος του επιτυχημένου franchise, όπου στο πλευρό των Ντε Νίρο και Στίλερ θα δούμε την Αριάνα Γκράντε σε έναν ρόλο – έκπληξη και κωμικό και με ενδιαφέρον περιμένουμε να την δούμε. Όπως και τη νέα ιστορία της οικογένειας Focker, η οποία επικεντρώνεται στον Henry Focker (τον γιο του Greg και της Pam), που ετοιμάζεται να παντρευτεί την Olivia Jones, μια δυναμική γυναίκα που φαίνεται να είναι εντελώς ακατάλληλη για εκείνον.

«Μάλλον θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαι ο νέος Ντε Νίρο της σειράς» είπε ο Στίλερ από τη σκηνή του Colosseum στο Caesar’s Palace, εξηγώντας ότι βρίσκεται στην ίδια περίπου ηλικία που είχε ο Ντε Νίρο στην ταινία του 2000, με τον τελευταίο να κάνει την εμφάνισή του ανάμεσα σε ενθουσιώδεις επευφημίες. «Μην το λες αυτό. Είναι μεγάλη ασέβεια. Έκανες μια πολύ κολακευτική σύγκριση που με ανάγκασε να υπερασπιστώ την τιμή μου», σχολίασε με τη σειρά του ο Ντε Νίρο χαριτολογώντας.

Και οι δύο μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη συμμετοχή της Αριάνα Γκράντε, με τον Ντε Νίρο να λέει ότι είναι «πιθανώς η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία είχε την τύχη να μοιραστεί την οθόνη» όπως αναφέρει το Variety.

Ο Jack Byrnes (Ντε Νίρο) ως παππούς επιστρέφει για να υποβάλει τη νέα νύφη (και αγαπημένη του εγγονού του) και την οικογένειά της στις κλασικές πλέον «δοκιμασίες» του, χρησιμοποιώντας ακόμα και τον ανιχνευτή ψεύδους. Η Αριάνα Γκράντε υποδύεται την Olivia, ενώ ο Skyler Gisondo υποδύεται τον ενήλικο πλέον Henry, ο οποίος προκαλεί ένα νέο οικογενειακό χάος με την απόφασή του να παντρευτεί.

Σήμερα (16 Απριλίου) δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας, «Το Σόι της Συμφοράς», καθώς και η αφίσα.

Σκηνοθεσία: John Hamburg

Πρωταγωνιστούν: Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franc

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ FEELGOOD