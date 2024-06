Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει σήμερα, εν μέσω καύσωνα και το «Καλοκαίρι της Κάρμεν» είναι το… δροσιστικό διάλειμμα και η πολυαναμενόμενη ταινία που πηγαίνει το ελληνικό queer σινεμά σε άλλο επίπεδο.

Γενικά, οι νέες ταινίες αυτή την εβδομάδα είναι πολλές, για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Στο πλούσιο μενού περιλαμβάνονται 8 πρεμιέρες και δύο επανεκδόσεις, με τη θρυλική «Θηλειά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ να στέλνει το κοινό στα θερινά σινεμά.

Το Καλοκαίρι της Κάρμεν

Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής

Σενάριο: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Ξενοφών Χαλάτσης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Τσιαντούλας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Νικόλας Μίχας, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Διάρκεια: 106 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Κατά τη διάρκεια ενός ολοήμερου μπάνιου στα Λιμανάκια της Βάρκιζας, ο Δημοσθένης βοηθάει τον κολλητό του Νικήτα να γράψει το πρώτο του κινηματογραφικό σενάριο. Πηγή έμπνευσης θα γίνει ο παρατεταμένος χωρισμός του Δημοσθένη, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε η μικροσκοπική, ημίαιμη Κάρμεν. Παλεύοντας να μετατρέψουν την αληθινή ζωή σε ταινία, οι δύο φίλοι θα διαφωνήσουν για την ερμηνεία των γεγονότων και θα παρασυρθούν σε ένα πολύχρωμο οδοιπορικό στους δρόμους και τις παραλίες της Αθήνας, που θα τους κάνει να αμφισβητήσουν το πώς και αν αλλάζουν τελικά οι άνθρωποι.

Φρίμοντ

Σκηνοθεσία: Μπαμπάκ Τζαλαλί

Σενάριο: Καρολίνα Καβάλι, Μπαμπάκ Τζαλαλί

Πρωταγωνιστούν: Αναΐτα Ζάλι Γουάντα, Τζέρεμι Aλεν Γουάιτ, Γκρεγκ Τέρκινγκτον, Χίλντα Σμέλινγκ

Διάρκεια: 91 λεπτά

Διανομή: One From The Heart

Η υπόθεση

Η Ντόνια εργάζεται για ένα κινέζικο εργοστάσιο που φτιάχνει τυχερά μπισκότα (fortune cookies) στο Σαν Φρανσίσκο. Έχοντας δουλέψει ως διερμηνέας για τον αμερικάνικο στρατό στο Αφγανιστάν, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα ζωή της και οι απολαυστικές, στοχαστικές, συνεδρίες με τον ψυχαναλυτή της δεν δείχνουν να βελτιώνουν την κατάσταση. Σε μια στιγμή ξαφνικής έμπνευσης, αποφασίζει να στείλει εκεί έξω ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσα σε ένα μπισκότο.

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2

Σκηνοθεσία: Κέλσι Μαν

Σενάριο: Ντέιβ Χόλστιν, Μεγκ ΛεΦοβ

Με τις φωνές των: Εϊμι Πόλερ, Φίλις Σμιθ, Λιούις Μπλακ, Τόνι Χέιλ, Μάγια Χοκ, Αντέλ Εξαρχόπουλος

Διάρκεια: 100 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Οι φωνούλες μέσα στο κεφάλι της Ράιλι ξέρουν απέξω κι ανακατωτά το μυαλό που κουβαλά-φέτος, όμως, το καλοκαίρι, τα πάντα αλλάζουν όταν η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων των Studios της Disney και της Pixar «Τα Μυαλά Που Κουβαλάς 2» μας συστήνει ένα νέο Συναίσθημα: την Ανησυχία. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Kelsey Mann, ο νέος χαρακτήρας θα φέρει τα πάνω κάτω στα κεντρικά. «Η Ανησυχία, με τη φωνή της Maya Hawke, μπορεί να είναι νέα προσθήκη στην ομάδα, αλλά δεν είναι από αυτούς που κάθονται στον πάγκο» σχολιάζει ο Mann. «Πράγμα που είναι απολύτως λογικό, αν σκεφτείς τι συμβαίνει στα μυαλά που κουβαλάμε όλοι μας».

Σκηνοθεσία: Αντονίν Φουρλόν & Φρεντερίκ Φορεστιέ

Σενάριο: Αντονίν Φουρλόν

Πρωταγωνιστούν: Nτιντιέ Μπουρντόν, Χακίμ Ζεμιλί, Kαμίγ Λου, Τερί Λερμίτ

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Σε ένα ήσυχο χωριό της Γαλλίας, ένα ονειρεμένο σπίτι στη μέση του πουθενά βγαίνει προς πώληση. Για τον Σιμόν και την Αντελαϊντ, που ζουν στριμωγμένα στο διαμέρισμά τους στο Παρίσι με τα δύο τους παιδιά, είναι η τέλεια ευκαιρία. Αλλά το όνειρο μετατρέπεται γρήγορα σε εφιάλτη όταν συνειδητοποιούν ότι οι φιλικοί γείτονές τους χρησιμοποιούν τον κήπο τους ως κυνηγότοπο! Και ότι η κυνηγετική περίοδος διαρκεί 5 μήνες… Η ταλαίπωρη οικογένεια θα ζήσει μία κόλαση.Όμως, τι κάνεις όταν το σπίτι σου μετατρέπεται σε ζούγκλα; Αντεπιτίθεσαι φυσικά. Και μία θυμωμένη οικογένεια, μπορεί να γίνει πολύ επινοητική όταν αγριογούρουνα εισβάλλουν αίφνης στο καθιστικό τους κάνοντάς τα λαμπόγυαλο, εξαιτίας του βάρβαρου χόμπι των συγχωριανών τους…. Όμως, ως γνωστόν, τους γείτονές μας δεν τους διαλέγουμε!

Ο Κακός Ηθοποιός

Σκηνοθεσία: Χόρχε Κούτσι

Σενάριο: Χόρχε Κούτσι

Πρωταγωνιστούν: Αλφόνσο Ντοσάλ, Φιόνα Παλόμο, Χεράρντο Τρεχολούνα, Χουάν Πάμπλο ντε Σαντιάγο, Κάρλα Κορονάντο

Διάρκεια: 124 λεπτά

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Στα γυρίσματα μιας ταινίας, η πρωταγωνίστρια Σάντρα Ναβάρο, κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της Ντανιέλ Θαβάλα ότι την κακοποίησε κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής σκηνής. Ο Ντανιέλ δηλώνει την αθωότητά του, όμως η Σάντρα αποφασίζει να τον καταγγείλει, ενώ η παραγωγή προσπαθεί να αποτρέψει το περιστατικό να εξελιχθεί σε σκάνδαλο.

Η Αόρατη Μάχη

Σκηνοθεσία: Ράινερ Σάρνετ

Σενάριο: Ράινερ Σάρνετ

Πρωταγωνιστούν: Ούρσελ Τιλκ, Εστερ Κούντου, Κάαρελ Πόγκα, Ιντρεκ Σάμουλ, Τάιμο Κούρβεμα

Διάρκεια: 115 λεπτά

Η υπόθεση

Τι στην ευχή μπορεί να συνδέει μια χούφτα ορθόδοξων καλόγερων με το κουνγκ-φου, τη Σοβιετική Ένωση και τους Black Sabbath; Μα φυσικά η πιο εξωφρενική και ανίερη ταινία πολεμικών τεχνών της πρόσφατης μνήμης, η οποία θέλει έναν Σοβιετικό συνοριοφύλακα, χίπη, ροκά και λάτρη του Μπρους Λι, να βρίσκει καταφύγιο σε μοναστήρι με μοναχούς-σαολίν. Εκεί τον περιμένει η θεία φώτιση και η πρόκληση της αγιοσύνης, όμως ο διαρκής πειρασμός μιας γυναίκας και η μέχρις εσχάτων κόντρα με το έτερο πουλέν της μονής παραμονεύουν σαν ρασοφόροι νίντζα, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ξεμυτίσουν από τα κελιά για θεάρεστο ξύλο με κάθε λογής αμαρτία. Ένα ξύλο μετά (metal) μουσικής, νηστείας και προσευχής, ένας (αν)ορθόδοξος Τίγρης και Δράκος, του οποίου τον ερχομό δεν θα μπορούσε κανείς να προφητέψει.

Παριζιάνικες Ιστορίες

Σκηνοθεσία: Μαρζάν Σατραπί

Σενάριο: Μαρζάν Σατραπί, Μαρί Μαντινιέ

Πρωταγωνιστούν: Μόνικα Μπελούτσι, Μπεν Ολντριτζ, Ρόζι Ντε Πάλμα, Ρόσντι Ζεμ, Εντουάρντο Νοριέγκα

Διάρκεια: 90 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Η πρώην σταρ της όπερας, η νάρκισση Τζιοβάννα αναθυμάται: ενώ κηρύχθηκε νεκρή κατά λάθος, τα αφιερώματα στον Τύπο αργούν να έρθουν, και το γεγονός ότι μπορεί να ξεχάστηκε της προκαλεί τεράστια θλίψη. Μπορεί ο Μάικ, ένας Άγγλος κασκαντέρ, να τρέμει αξιοπρεπώς μπροστά στο θάνατο όταν τον αψηφά κάθε μέρα; Το κάπνισμα σκοτώνει, αλλά η Ντολόρες δε νοιάζεται: στα 15α γενέθλια της εγγονής της, κάνει μονομερώς μια συμφωνία με τον Θεό. Ο Εντουάρ, αν και παρουσιάζει εδώ και χρόνια μια διάσημη αστυνομική εκπομπή στην τηλεόραση, νιώθει το χτύπημα όταν βρίσκεται ένας τρόπος να του θυμίσει τη θνητότητά του. Στους ζωντανούς και κοσμοπολίτικους δρόμους του Παρισιού, αυτά τα πεπρωμένα μπερδεύονται και ανταποκρίνονται μεταξύ τους, συνδεδεμένα μεταξύ τους με οικουμενικές φιγούρες της καθημερινής ζωής: μια καθαρίστρια, ένας αστυνομικός, ένας ιδιοκτήτης καφέ. Τι θα γινόταν αν, μπροστά στον θάνατο, το καλύτερο πράγμα ήταν να ζήσεις;

Haikyu!! The Dumpster Battle

Σκηνοθεσία: Σουσούμου Μιτσουνάκα

Σενάριο: Χαρουίτσι

Διάρκεια: 85 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Βασισμένο στην πρωτότυπη σειρά manga Weekly Shonen Jump από τον Haruichi Furudate, το HAIKYU!! είναι ένα anime που περιστρέφεται γύρω από την αγάπη του Shoyo Hinata για το βόλεϊ. Ο Hinata δημιουργεί μια ομάδα βόλεϊ στο τελευταίο έτος του γυμνασίου. Δυστυχώς, η ομάδα αντιμετωπίζει στο πρώτο τουρνουά την ομάδα του «βασιλιά του γηπέδου», Tobio Kageyama, και αναπόφευκτα χάνει. Μετά τη συντριπτική ήττα, ο Hinata ορκίζεται να ξεπεράσει τον Kageyama. Μπαίνοντας στο λύκειο, ο Hinata μπαίνει στην ομάδα βόλεϊ και ανακαλύπτει ότι ο Tobio είναι επίσης μέλος.

Η Θηλειά

Σκηνοθεσία: Αλφρεντ Χίτσκοκ

Σενάριο: Αρθουρ Λόρεντς, Μπεν Χεκτ

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Τζον Νταλ, Φάρλεϊ Γκρέιντζερ

Διάρκεια: 80 λεπτά

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Δύο νεαροί, ο Μπράντον Σο και ο Φίλιπ Μόργκαν, στραγγαλίζουν τον πρώην συμμαθητή τους, Ντέιβιντ, στο διαμέρισμά τους στο Μανχάταν. Διαπράττουν το ανατριχιαστικό έγκλημα ως διανοητική άσκηση: Θέλουν να αποδείξουν την «ανωτερότητά» τους διαπράττοντας τον «τέλειο φόνο» και μετά να το γιορτάσουν στον ίδιο χώρο με ένα δείπνο, που όμως δεν θα πάει καθόλου όπως θα ήθελαν…

Ο Τελευταίος των Ανθρώπων

Σκηνοθεσία: Φρίντριχ Βίλχελμ Μουρνάου

Σενάριο: Καρλ Μάγιερ

Πρωταγωνιστούν: Εμίλ Γιάνινγκς, Μαξ Χίλερ, Εμιλι Κερτζ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Ένας ηλικιωμένος θυρωρός απολύεται από το πολυτελές ξενοδοχείο που εργαζόταν. Κι όλα αλλάζουν – ο μικρόκοσμός του, οι γείτονες και οι φίλοι του τον περιφρονούν…