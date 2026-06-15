Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης Χάρης Παπαγεωργίου αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης, αποκάλυψαν ότι η χωρητικότητα του «Αλεξάνδρειου» την επόμενη χρονιά, θα αυξηθεί κατά 20%.

Πολύ καλά τα νέα στον Άρη στο περιθώριο της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη. Η πρώτη είδηση ήρθε από τον πρόεδρο, Χάρη Παπαγεωργίου, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητό Διακογιάννη. Αποκάλυψαν πως η χωρητικότητα του γηπέδου του Αλεξάνδρειου θα αυξηθεί την επόμενη χρονιά, κατά 20%! Επίσης τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου θα είναι διαθέσιμα από σήμερα.

Ο Χάρης Παπαγεωργίου είπε μεταξύ άλλων: «Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μεταβίβαση των εποχών και της νέας εποχής του Άρη. Είχαμε συμφωνήσει ότι η πρώτη σεζόν θα ήταν μεταβατική. Πρώτιστο ενδιαφέρον είχε το οικονομικό και ο μηδενισμός των χρεών. Δεύτερος στόχος ήταν η αξιόμαχη ομάδα στους ανταγωνιστικούς θεσμούς που συμμετείχαμε και τρίτο, το χτίσιμο διοικητικής δομής. Ομολογώ ότι ήταν επίπονη προσπάθεια και πιστεύω ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Υπάρχει αξιόμαχο στελεχιακό δυναμικό για να ανταποκριθεί στο επίπεδο της δουλειάς. Ο κόσμος της ομάδας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια και βλέπω ότι αυτός ο ενθουσιασμός καθημερινά πολλαπλασιάζεται. Και με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη έχουμε την αίσθηση ότι ο Άρης είναι έτοιμος να απογειωθεί. Χρειάζεται όμως σύνεση και υπομονή».

Ο Αγαπητός Διακογιάννης αρχικά αναφέρθηκε στον μηδενισμό των χρεών αλλά και στο γήπεδο: «Ήταν μια δέσμευση και αφορά το πώς θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα. Θέλουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα προστατέψει την ομάδα και ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από μηδενικό δανεισμό δίχως το παραμικρό χρέος κι αυτό αφορά το μέλλον του συλλόγου. Μέσα στη σεζόν καταλάβαμε τη δυσκολία του εγχειρήματος το οποίο είχε να κάνει με πάσης φύσεως ζητήματα. Ήταν λοιπόν αναγκαίο πρώτα να αντιληφθούμε το σύστημα. Έτσι προσπαθήσαμε να χτίσουμε τις διαδικασίες οι οποίες θα διασφάλιζαν τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

Ίσως γίναμε λίγο απόμακροι πάνω σ’ αυτή την προσπάθεια. Αυτή συνεχίζεται να χτίζεται. Έχοντας ξεπεράσει τον αρχικό σκόπελο, το δεύτερο ζήτημα είναι η παραχώρηση του γηπέδου που είναι σε καλό σημείο. Αυτό το θέμα έχει να περάσει από πολλούς κυβερνητικούς φορείς (Υπουργεία) ή απλά δημόσιους φορείς. Πρέπει όλοι αυτοί να έρθουν σε συμφωνία και χρειάζεται χρόνος.

Οι περισσότεροι θεσμοί είναι σύμφωνοι. Δεν δουλεύουμε όμως απλά να πάρουμε το Παλέ αλλά να υπάρχουν λογικές βάσεις και το όλο θέμα να είναι βιώσιμο. Η ιδιοκτησία κοιτάζει το θέμα του γηπέδου ως εξής: η ιδιοκτησία σε όλες τις συζητήσεις θέλει να δει και το κοινωνικό αποτύπωμα, όχι μόνο να πάρει απλά το γήπεδο. Είναι σημαντικό να γίνει έτσι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος γιατί το θέμα αφορά ολόκληρη την πόλη αν συνυπολογίσουμε και το θέμα της ΔΕΘ. Εάν λοιπόν σε έναν χρόνο δεν προχωρήσει το θέμα έτσι όπως πρέπει, τότε θα κοιτάξουμε τις εναλλακτικές επιλογές. Η χωρητικότητα του Αλεξάνδρειου θα αυξηθεί κατά 20% ενόψει της επόμενης χρονιάς»

Για την έναρξη των εργασιών για τη νέα κερκίδα ήταν ο Βύρων Αντωνιάδης που απάντησε: «Η αύξηση της χωρητικότητα θα είναι έτοιμη στην έναρξη του Πρωταθλήματος. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένας κυκεώνας γραφειοκρατικών ζητημάτων αλλά πιστεύουμε ότι θα είμαι έτοιμοι».