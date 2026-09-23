Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας μετά από νέο γύρο ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων, όπως επιβεβαίωσαν επίσημα οι τοπικές υγειονομικές αρχές. Την ίδια στιγμή, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ γνωστοποίησαν ότι ένας από τους κύριους στόχους των επιχειρήσεων ήταν ο υπεύθυνος για τα οικονομικά της Χαμάς, πλήττοντας καίρια τη δομή της οργάνωσης.

Ειδικότερα, στη δυτική Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της περιοχής, αεροπορική επιδρομή διέλυσε κινούμενο όχημα, προκαλώντας τον άμεσο θάνατο δύο ανθρώπων, των Οσάμα Αμπού Χάτερ και Μοχάμαντ Αμπού Ελουάν, ενώ από την έκρηξη τραυματίστηκαν άλλοι δύο πολίτες.



Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή κλιμακώνονται επικίνδυνα, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες εκφράζουν σοβαρούς φόβους για περαιτέρω αύξηση των θυμάτων όσο συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές στα αστικά κέντρα.

Four killed in Gaza in strikes, Israel says it killed a Hamas finance chief https://t.co/47tDsX5OOQ — The Straits Times (@straits_times) September 23, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, σε κοινή τους ανακοίνωση, δήλωσαν ότι ο Μοχάμαμαντ Αμπού Ελουάν ήταν υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς και υπεύθυνος των οικονομικών της.



«Δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να ξαναχτίσει την ισχύ της και δεν θα σταματήσουμε έως ότου η Χαμάς να μην υπάρχει πια στη Γάζα», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Χαμάς.

🇮🇱🇵🇸 Israel's military says it killed Mohammed Abu Alwan, the head of Hamas' finance department, in Khan Younis in southern Gaza.



According to the IDF, before the war he managed money sent from abroad, including grants from Qatar, and used it to fund Hamas.



More recently, the… pic.twitter.com/ed2VkuxLhH — NewsForce (@Newsforce) September 23, 2026

Στη συνέχεια, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε δύο ξεχωριστά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας και στην Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανεβάζοντας τον σημερινό απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον τέσσερις.



Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο για τα δύο τελευταία πλήγματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.