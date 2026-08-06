Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε μία ημέρα, οι δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας κατάφεραν να απελευθερώσουν 308 ανθρώπους που είχαν απαχθεί σε διαφορετικές επιθέσεις στα βόρεια της χώρας. Την επιχείρηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος, Μπόλα Τινούμπου, κάνοντας λόγο για σημαντική επιτυχία της κοινής δράσης των σωμάτων ασφαλείας.

Η προεδρία ανακοίνωσε αργά χθες ότι 163 από τους διασωθέντες είχαν απαχθεί από την Κουάρα και 145 από τη γειτονική πολιτεία του Νίγηρα.

Τα θύματα στην Κουάρα ήταν σε καθεστώς αιχμαλωσίας από τον Φεβρουάριο, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στην κοινότητά τους και σκότωσαν τουλάχιστον 170 άλλους ανθρώπους σε μια από τις πλέον πολύνεκρες ένοπλες επιθέσεις φέτος.

Όλα τα θύματα απελευθερώθηκαν από το εθνικό πάρκο της λίμνης Καΐντζι στην πολιτεία του Νίγηρα, έπειτα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν οι ένοπλες δυνάμεις, η υπηρεσία πληροφοριών και η αστυνομία, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η προεδρία δεν διευκρίνισε εάν συνελήφθησαν ύποπτοι στην επιχείρηση.

Η Νιγηρία βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με απαγωγές και ένοπλες συγκρούσεις σε τμήματα της χώρας, που υπονομεύουν την ασφάλεια, προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση του Τινούμπου, που επιδιώκει μια δεύτερη -και τελευταία- θητεία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.