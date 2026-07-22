Περισσότεροι από σαράντα άνθρωποι έπεσαν θύματα απαγωγής από ένοπλη συμμορία στη βορειοδυτική Νιγηρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου που κατάφερε να διαφύγει και δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ως αυτό το στάδιο είναι γνωστό πως «πάνω από σαράντα» άνθρωποι απήχθησαν και κρατούνται όμηροι έπειτα από σειρά επιθέσεων που διαπράχθηκαν μεταξύ της Παρασκευής και της Κυριακής, είπε ο Αλχάτζι Λαουάλι Αμπτουλάχι, κάτοικος της περιοχής Μάρου, στην πολιτεία Ζαμφαρά. Την πληροφορία και τον αριθμό των ομήρων επιβεβαίωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης, ο Μπέλο Τζαμπάκα.