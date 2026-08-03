Σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών καταδικάστηκε ένας 60χρονος στην Ουαλία, ο οποίος κρατούσε τη σορό της μητέρας του σε καταψύκτη για τρία χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και κοινωνικά επιδόματά της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Κρίστοφερ Φίλιπς καταδικάστηκε από δικαστήριο του Κάρντιφ, έχοντας ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής της μητέρας του, καθώς και για δύο περιπτώσεις απάτης σε βάρος του βρετανικού Δημοσίου.

Το συνολικό ποσό που εισέπραξε παράνομα ανήλθε σε 78.190,92 λίρες, δηλαδή περίπου 91.000 ευρώ.

Αγόρασε καταψύκτη δύο ημέρες μετά τον θάνατό της

Η 89χρονη Σίλβια Φίλιπς πέθανε στις 8 Μαρτίου 2023, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο γιος της την κρατούσε στην αγκαλιά του όταν άφησε την τελευταία της πνοή και της υποσχέθηκε ότι θα τη «φροντίζει».

Δύο ημέρες αργότερα, αγόρασε έναν μεγάλο καταψύκτη, τον οποίο τοποθέτησε στο σαλόνι του σπιτιού τους στο Πορθκόουλ της νότιας Ουαλίας.

Μέσα σε αυτόν έβαλε τη σορό της μητέρας του.

Η σορός ήταν σκεπασμένη με ύφασμα λεοπάρ, ενώ υπήρχε και γενέθλιο καρτελάκι που έγραφε: «Στη μαμά, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα», με την Τίνα να είναι ο σκύλος της οικογένειας.

Εισέπραττε σύνταξη και επιδόματα

Για όσο διάστημα απέκρυπτε τον θάνατο της μητέρας του, ο Φίλιπς δεν ενημέρωσε ούτε το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων ούτε το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής.

Έτσι, συνέχισαν να καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό της η κρατική σύνταξη, το επίδομα συνταξιοδοτικής ενίσχυσης, το επίδομα φροντίδας, οι ενισχύσεις για το κόστος ζωής, το επίδομα θέρμανσης και το στεγαστικό επίδομα.

Ο 60χρονος είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μητέρας του και, σύμφωνα με το δικαστήριο, εισέπραξε παράνομα περισσότερες από 91.000 ευρώ.

Παραπλανούσε και τις υγειονομικές αρχές

Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος παραπλανούσε συστηματικά τις υγειονομικές αρχές.

Συνέχιζε να παραλαμβάνει ακόμη και τις συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές αγωγές της μητέρας του, ενώ όταν οι γιατροί ζητούσαν να τη δουν, εκείνος ισχυριζόταν ότι δεν ήθελε να προσέλθει σε εξετάσεις ή ιατρικά ραντεβού.

Η μακροχρόνια απόκρυψη του θανάτου της ηλικιωμένης και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία για την καταδίκη του.

«Δεν ήθελα να την αποχωριστώ»

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο 60χρονος βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου πένθους μετά τον θάνατο της μητέρας του, με την οποία είχε εξαιρετικά στενή σχέση.

Η Σίλβια Φίλιπς τον είχε υιοθετήσει όταν ήταν δύο ετών και οι δυο τους έζησαν μαζί για περίπου πέντε δεκαετίες.

Από το 2008, ο Φίλιπς είχε αναλάβει πλήρως τη φροντίδα της.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο κατηγορούμενος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «δεν ήθελε να την αφήσει να φύγει».

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, συνέχιζε να κάθεται δίπλα στη σορό της, να της κρατά το χέρι και να της μιλά σαν να ήταν ακόμη ζωντανή, συζητώντας για τηλεοπτικές εκπομπές, ιπποδρομίες και την αγαπημένη τους σειρά.

Η υπεράσπιση έκανε λόγο για έναν ιδιαίτερα ευάλωτο άνθρωπο, με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας την περίοδο μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο οικογενειακός γιατρός της ηλικιωμένης εξέφρασε ανησυχία για την εξαφάνισή της.

Αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι και ο Φίλιπς τους είπε αρχικά ότι η μητέρα του βρισκόταν στο Λονδίνο, φιλοξενούμενη από συγγενείς.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δώσει κανένα στοιχείο για τους συγγενείς ή τη διεύθυνσή τους.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της μέσα στον καταψύκτη του σαλονιού και συνέλαβαν τον 60χρονο.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών.

Αναμένονται τα ακριβή αίτια θανάτου

Η δικαστής σημείωσε ότι, αν και η 89χρονη στερήθηκε αξιοπρεπή ταφή για σχεδόν τρία χρόνια, δεν υπήρξαν ενδείξεις κακομεταχείρισης της σορού μετά τον θάνατό της.

Ωστόσο, τόνισε ότι η απόκρυψη του θανάτου και η είσπραξη μεγάλου ποσού από συντάξεις και επιδόματα επιβάρυναν σημαντικά τη θέση του κατηγορουμένου.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου της Σίλβια Φίλιπς αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας.