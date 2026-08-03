Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη Λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της Χαμάς. Η τοποθέτηση έγινε μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρνοντας στο προσκήνιο τον βασικό όρο για την επόμενη φάση στη Γάζα.



Η ανακοίνωση ανεβάζει τον πήχη των διαπραγματεύσεων, καθώς συνδέει ευθέως την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού με την αποστρατιωτικοποίηση της παλαιστινιακής οργάνωσης. Το μήνυμα του αμερικανικού σχεδίου είναι ξεκάθαρο και αφήνει ανοιχτό μόνο ένα σενάριο, την αποχώρηση μετά την πλήρη παράδοση των όπλων από τη Χαμάς.

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.



Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει το τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς από εκείνα τα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.