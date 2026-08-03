Από το παραμύθι του βασιλικού γάμου στις επίμονες φήμες για ρήξη. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένταση στη σχέση τους.

Σύμφωνα με το Heat World, πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι πίσω από τις πύλες του παλατιού υπάρχουν συζητήσεις για τον γάμο του ζευγαριού, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για «μυστικό σχέδιο διαζυγίου».

«Δύσκολο να αγνοηθούν οι εντάσεις»

«Η βασιλική οικογένεια συνήθως επιλέγει να μην απαντά σε φήμες, όμως, ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν έχει γίνει έντονο θέμα συζήτησης πίσω από τις πύλες του παλατιού», φέρεται να ανέφερε βασιλική πηγή στο Heat World.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι γίνονται «ολοένα και δυσκολότερο να αγνοηθούν».

Ένα από τα σημεία τριβής φέρεται να είναι η επιθυμία του Χάρι να περνά περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κοντά στα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η στάση της Μέγκαν

Η Μέγκαν, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, φέρεται να είναι αντίθετη σε αυτή την προοπτική, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σημαίνει ότι το ζευγάρι θα περνά περισσότερο χρόνο χωριστά.

Παράλληλα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν φήμες ότι οι σχέσεις της με τη βασιλική οικογένεια παραμένουν τεταμένες.

Το ζευγάρι, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς, ενώ η βασιλική οικογένεια παραδοσιακά αποφεύγει να σχολιάζει δημοσίως τέτοιου είδους φήμες.

Από το ραντεβού στα τυφλά στην αποχώρηση από τα βασιλικά καθήκοντα

Η Μέγκαν και ο Χάρι γνωρίστηκαν σε ραντεβού στα τυφλά στο Λονδίνο, τον Ιούλιο του 2016.

Τον Νοέμβριο του 2017 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, ενώ στη συνέχεια ο γάμος τους αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα, οι επισκέψεις τους στην Αγγλία ήταν περιορισμένες.

Η επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόσφατα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Χάρι και η Μέγκαν ταξίδεψαν ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο.

Το ζευγάρι φέρεται να πήρε μαζί του τα παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, για επίσκεψη στον παππού τους στο Χάιγκροουβ.

Η τελευταία φορά που ο μονάρχης είχε δει τα εγγόνια του ήταν τον Ιούνιο του 2022, κατά τη διάρκεια του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Στο προσκήνιο και οι Αγώνες Invictus

Οι Αγώνες Invictus αναμένεται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, με τον Χάρι να αναμένεται να παραστεί.

Ο ίδιος πρόκειται επίσης να απονείμει βραβεία στα WellChild Awards, σε μια περίοδο που η προσωπική του ζωή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των βρετανικών και διεθνών μέσων.