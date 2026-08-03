Ο Τομ Λουσέ είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να ολοκληρώνει την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου μέσου από τη Νις και να τον καλωσορίζει με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε πρώτη τη μεταγραφή του παίκτη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2030, ενώ λίγο νωρίτερα και οι «ασπρόμαυροι» είχαν προαναγγείλει την άφιξή του.

Η παρουσίαση του Λουσέ έγινε μέσα από ένα ευφάνταστο βίντεο, στο οποίο ο νέος χαφ του Δικεφάλου εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα κρουασάν, σε μια αναφορά στη γαλλική καταγωγή του, ενώ παρακολουθεί το εντυπωσιακό γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια στο 2-0 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου.

Το μήνυμα του βίντεο ήταν ξεκάθαρο: ο Λουσέ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο γήπεδο. Παρότι η βασική του θέση είναι αυτή του «οκταριού», έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις της μεσαίας γραμμής.

Στο φινάλε της παρουσίασης, ο Γάλλος μέσος έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, λέγοντας στα ελληνικά «Και είμαι εδώ», την ώρα που έδειχνε το σήμα του συλλόγου.

Ο Λουσέ επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 23 και πλέον αποτελεί ακόμη μία επιλογή για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ να επενδύει σε έναν νεαρό χαφ με εμπειρίες από το γαλλικό πρωτάθλημα και προοπτική για το μέλλον.

Ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030. Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.

Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας».