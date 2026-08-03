Μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεων του FIR Αθηνών σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, από τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, καταγράφηκαν συνολικά 18 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 4 τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 μαχητικά, τα οποία δεν ήταν οπλισμένα.

Σε τρεις περιοχές του Αιγαίου η τουρκική δραστηριότητα

Η δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκε στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Παρά την έντονη παρουσία των τουρκικών αεροσκαφών, δεν σημειώθηκαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Η σημερινή δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων παραβιάσεων και παραβάσεων που καταγράφονται στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη.