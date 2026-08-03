Η υπόθεση του Μίλαν Βιτάλις φαίνεται να μπαίνει στην τελική της ευθεία για την ΑΕΚ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Γκιόρ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε οριστική συμφωνία.

Παρότι νωρίτερα δημοσιεύματα από την Ουγγαρία έκαναν λόγο για ολοκληρωμένο deal, οι επαφές συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η Ένωση πιέζει ώστε να κλείσει άμεσα τη μεταγραφή του 24χρονου μέσου.

Ο Βιτάλις έχει ήδη δώσει τα χέρια με την ΑΕΚ για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες ανάμεσα στους δύο συλλόγους, θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα, αποτελώντας την επιλογή των ανθρώπων της ομάδας για την ενίσχυση του άξονα.

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Ούγγρος χαφ θα γίνει το πέμπτο θερινό απόκτημα της ΑΕΚ μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ.

Ο Βιτάλις είναι δεξιοπόδαρος μέσος, με δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως «οκτάρι» όσο και σε πιο δημιουργικό ρόλο πίσω από τον επιθετικό, ενώ μπορεί να καλύψει και την αριστερή πλευρά. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 αποτελεί μέλος της εθνικής Ουγγαρίας, μετρώντας ήδη οκτώ συμμετοχές.

Προϊόν των ακαδημιών της Γκιόρ, απέκτησε εμπειρίες μέσω των δανεισμών του σε Ντουναΐσκα και Σαμορίν, πριν καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 10 γκολ και έξι ασίστ σε 41 συμμετοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας του.